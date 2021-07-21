الصعيد للنقل والسياحة «إيجي باص».. مواعيد الأتوبيسات وأسعار التذاكر

تعتبر شركة الصعيد للنقل والسياحة « إيجي باص»، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البري الخاضعة لوزارة قطاع الاعمال، حيث جرى تطويرها العام الماضي وإضافة خدمات متميزة للأتوبيسات الخاصة بها، والتي تنقل الركاب لمختلف المحافظات خاصة محافظات الوجه القبلي الصعيد، بالإضافة إلى تسيير مختلف الرحلات إلى أماكن مختلفة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، حيث جرى تطوير أسطول النقل بها وتزويد الأتوبيسات بخدمات الـ«واي فاي»، وأماكن شحن الهواتف فضلا عن تركيب كاميرات لمتابعة خط سير الرحلات ووجود شاشات عرض ضمانا لاستمتاع الركاب خلال الرحلات المختلفة.

وتنشر« الوطن»، مواعيد الرحلات والأتوبيسات الخاصة بشركة الصعيد للنقل والسياحة« إيجي باص»، في إطار ما تقدمه من خدمات للمواطنين على مدار اليوم.

الصعيد للنقل والسياحة« إيجي باص».. واجهات الرحلات

وتقوم شركة الصعيد للنقل والسياحة «إيجي باص»، بتسيير رحلات ترفيهية إلى مدن شرم الشيخ، الغردقة، سانت كاترين، دهب، الإسكندرية، بورسعيد، والساحل الشمالي، الجونة، وبعض الأماكن الأخرى، فضلا عن مواعيد الأتوبيسات الثابتة لمختلف الأماكن.

الصعيد للنقل والسياحة« إيجي باص».. تطوير المحطات

كما جرى تطوير محطات شركة الصعيد للنقل والسياحة «إيجي باص»، بأحدث التقنيات لتتناسب مع الخدمات المميزة التي يجرى تقديمها للركاب والتي تسهل عليهم رحلاتهم المختلفة، حيث جرى تطوير صالات الانتظار في مختلف المحطات ومنها محطة العباسية بمدينة القاهرة، وتزويد الصالات بشاشات عرض فضلا تطوير صالات الركاب وتطوير أماكن الحجز حيث يمكن للمواطن الحجز يدويا وإليكترونيا عبر موقع الشركة، فضلا عن تطوير الكافتيريات والأتوبيسات ومقاعدها لتوفر الراحة التامة للركاب.

الصعيد للنقل والسياحة« إيجي باص».. مواعيد الأتوبيسات

تيسر شركة الصعيد للنقل والسياحة« إيجي باص»، رحلات للغردقة من محطة العباسية، حيث يكون وقت القيام الساعة 12 صباحا ويصل إلى ميدان الدهار الساعة 7 صباحا، ويكون ثمن التذكرة 190 جنيها، بينما تكون رحلة أتوبيسات أسيوط من محطة عبود في تمام الساعة 12 صباحا ويصل 5 صباحا وسعر التذكرة 175جنيها، وأتوبيس أخر يقوم الساعة 12 ظهرا ويصل الساعة 7:30 دقيقة مساءً، وأخر في تمام الساعة 3 ظهرا يصل 8:30 مساء وبنفس سعر التذكرة.

مواعيد اتوبيسات شركة الصعيد للنقل والسياحة المنيا

كما تسير شركة الصعيد للنقل والسياحة« إيجي باص» رحلات للمنيا حيث تنطلق اولى الرحلات من موقف عبود في تمام الساعة 7صباحا ليصل 12 ظهرا، والساعة 4:30 عصرا ويصل 10 مساءً ويكون سعر التذكرة 135 جنيها، بينما تيسر الشركة رحلات أيضا لمحافظة سوهاج حيث يتحرك الأتوبيس الأول الساعة 12 صباحا من محطة عبود ويصل لسوهاج 7 صباحا كما يتحرك أخر الساعة 10 صباحا ليصل 4:30دقيقة عصرا، كما يتحرك اتوبيس 12:30 ظهرا ويصل 7 مساءً، ويكون سعر التذكرة 190 جنبها، كما تيسر الشركة رحلات لقنا من محطة عبود 5مساءً ويصل لقنا الساعة 11:55دقيقة مساءً وسعر التذكرة 195جنيها.