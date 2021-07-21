عاجل.. ضبط شاب ظهر في فيديو يحمل «أسدا» بالسويس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنًا خبرًا وصورة لشاب يحمل أسد على كتفه يتجول في شوارع العين السخنة.

بالفحص أمكن تحديد مكان الواقعة والشخص المشار إليه وتبين أنه «مصور فوتوغرافي»، مقيم بالقاهرة، وبصحبته شخصين، مقيمان بالقاهرة، وبحوزتهم أسد يبلغ من العمر 5 أشهر «شبل» بدون تراخيص، بقصد تصويره مع رواد إحدى القرى السياحية مقابل مبلغ مالي للصورة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس من ضبطهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.