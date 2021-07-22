مصرع شخص وإصابة 6 في اشتباكات بين عائلتين بقنا

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 2 آخران في اشتباكات مسلحة بين عائلتين بمركز أبوتشت، شمال قنا، وسيطرت الأجهزة الأمنية على اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين من قريتين متجاورتين في مركز قوص جنوب المحافظة، وأصيب فيها 4 أشخاص.

مصرع شخص وإصابة 2 في أبوتشت

كان اللواء محمد ابو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في مشاجرة بين عائلتين بقرية خوالد أبوشوشة بمركز أبوتشت.

وأسفرت المشاجرة عن مصرع «محمد.ع.ص»، وإصابة كل من: «حمدي.ع»، و«أحمد.ر.م»، من قرية خوالد أبوشوشة.

على الفور نقلت الإسعاف الجثة والمصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي، وفرضت مباحث مركز أبوتشت، كردونا أمنيا وسيطرت على الاشتباكات، بين طرفي النزاع وتم القبض على 4 متهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

إصابة 4 أشخاص في اشتباكات قوص

وفي قوص، جنوب المحافظة، تمكنت الأجهزة الأمنية، من السيطرة على اشتباكات بين قريتي «الكراتية» و«الحراجية» بسبب خلافات قديمة.

وفرضت قوات أمن مركزي، وقوات شرطة من قوة مباحث مركز قوص، كردونا أمنيا، حاصر كل مداخل القريتين، وتدخلوا في فض الاشتباكات المسلحة، كما وضعت الحواجز اللازمة، لمنع تجدد الاشتباكات بين الطرفين.

وبحسب مصدر طبي، فإن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 4 أشخاص من الطرفين، وجرى ضبط عدد من المتهمين من طرفي المشكلة، وجار ضبط الباقي.

وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة، وعرض المتهمين على النيابة العامة.