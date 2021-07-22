يسرا: سمير غانم كان حاجة نضيفة وعمره ما قال كلمة وحشة على حد

روت الفنانة يسرا، قصة مقطع الفيديو، الذي عرضه الإعلامي رامي رضوان، للفنان الراحل سمير غانم، وهو يقدمها في برنامج كان يقدمه، في فترة الثمانينيات، كما تحدثت عنه بكلمات رائعة، معربة عن حزنها الشديدة لوفاته: «كان حاجة نضيفة وعمره ما جاب سيرة حد، وكان شاري دماغه وميحبش الحزن».

وقالت يسرا، خلال حوارها مع رضوان، في حلقة اليوم، الأربعاء، من برنامج «مساء dmc»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، إن هذا اللقاء كان في بداية مشوارها الفني، وتحديدا في الفترة التي كانت تصور فيها مسلسل «حكاية عريس وعروسة»: «كنت حمارة خالص في حكاية الفيديو، وكان بيقولي بتدي قفاكي للكاميرا ليه، وكنت بقوله مبحبش أبص للكاميرا بوشي».

سمير غانم خطفني بمقدمته

وحول تقديمه لها بشكل مميز، ومغازلتها ووصفها بأنها «فراولاية»، قالت يسرا: «خطفني خالص، ومكنتش عارفة إني هطلع أو هيقدمني، ومكنتش عارفة إنه بيتكلم عليّا.. كان حاجة حلوة ونضيفة وطيبة، وعمره ما غلط في حد ولا زعل حد ولا جاب سيرة حد».

كان شاري دماغه وميحبش الحزن ولا النكد

وأضافت، أن الفنان الراحل لم يكن يحب الحزن، ولم يجرح أي أحد بكلمة، وكان لديه قدرة كبيرة على إلقاء التعليقات الساخرة : «كان شاري دماغه وميحبش الحزن ولا النكد ولا حد يقول كلمة وحشة على حد، خسارة كبيرة، لكننا لما بنشوفه دلوقتي بنبتسم من غير ما نتكلم، سيرته لما تيجي بنبتسم، لأنه كان عاوز كدة وبيحب كدة.. لو قال كلمة عادية مش بتطلع منه عادية، ولو قال كلمة مش بتضحك هتطلع منه بتضحك، لما كنت بمثل معاه كنت بسخسخ، كنت بموت من الضحك معاه».