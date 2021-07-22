إعدام 150 كيلو آيس كريم وبوظة في حملة صحية بدمياط

أعلن الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، رفع حالة الطوارئ بجميع الأقسام الوقائية والعلاجية ومنافذ تقديم الخدمة الصحية بالمحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وشهد أمس الأربعاء، اليوم الثاني للعيد، مرورا مكثفا من فرق العلاجي وفريق المكتب الفنى والرقابة الداخلية على مستشفيات ميت أبو غالب وكفر البطيخ والتخصصى والزرقا والسرو المركزى والحميات والصدر والرمد ورأس البر المركزى والعزبة، حيث تم متابعة تواجد الأطباء والتأكيد على خدمات الاستقبال والطوارئ ومتابعة سير العمل بالمستشفيات، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومخزون الأكسجين وشبكة الغازات.

وشهد اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك، نشاطا مضاعفا من إدارة الوقائي حيث مر فريق مراقبة الأغذية على أماكن التجمعات والباعة المتجولين، وعصارات القصب المتنقلة، وتم إعدام 100 كيلو مثلجات وأيس كريم، و50 لترا من البوظة محظورة التداول مع الباعة المتجولين، وتحرير 10 محاضر جنحة صحية.

كما شهد اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك نشاطا مكثفا لإدارة الرعاية الأساسية حيث تم المرور على وحدات دقهلة، ومركز طب الأسرة بالزرقا، ومركز طب الأسرة بالسرو، ووحدة ميت الخولى التابعة لإدارة الزرقا، حيث أكد وكيل صحة دمياط، استمرار الحملات الرقابية طوال أيام عيد الأضحى المبارك.