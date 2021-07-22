قبل أيام من طرحه.. التفاصيل الكاملة للإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي

ينتظر عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، طرح الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعي، والمحدد طرحه بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، كي يستطيعوا الذهاب إلى مكاتب البريد المميكنة، وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز.

ووفقا لما صدر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سيكون الإعلان الـ 15، ضمن المشروعات السكنية، التي ستطبق عليها مبادرة التمويل العقاري، بفائدة متناقصة 3%، وفترة سداد تصل إلى 30 سنة كحد أقصى.

وتعد مبادرة التمويل العقاري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، وتستهدف مبادرة التمويل العقاري، المواطنون من محدودي ومتوسطي الدخل.

وترصد السطور التالية، التفاصيل الكاملة للإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي، وفقا لما صدر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

شقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي

- سيضم وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري سواء لمحدودي أومتوسطي الدخل.

- سيكون به وحدات سيتم تسليمها خلال 3 سنوات، على أن يتم سداد أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعي

- شهادات ميلاد للأولاد إن وجدوا.

‐ صورة بطاقة الزوج والزوجة.

- قيد عائلي.

- شهادة بصافي الدخل الذي يحصل عليه المتقدم، معتمدة من جهة العمل.

- عقد إيجار.

- إيصال مرافق حديث سواء كان مياه أو كهرباء أو غاز.

- قسيمة زواج بالنسبة للمتزوج.

شروط الحصول على شقق الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي

- تتمثل شروط الحصول على وحدة سكنية، ضمن الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعي، في ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما، وأن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- يشترط ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.