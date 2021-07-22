«التموين» تستعد لإقرار اشتراطات جديدة لمواجهة المخابز غير المرخصة 

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، أن الوزارة تعمل على إقرار اشتراطات جديدة لكافة أنواع المخابز، موضحا أنه من المقرر أن يكون لكل مخبز ترخيص يمكنه من استقبال منتجات صناعة الخبز، وأن منظومة الخبز يتم مراجعتها طبقا لما أعلنه وزير التموين الدكتور علي المصيلحي.

"التموين" تخطط للتحول من التجارة غير المنظمة إلى التجارة المنظمة

وأضاف عشماوي في تصريحات لـ"الوطن"، أن خطة الجهاز والوزارة خلال الفترة القادمة هي التحول من التجارة غير المنظمة إلى التجارة المنظمة، ومواجهة أي كيان غير مرخص.

مواجهة ظاهرة المخابز غير المرخصة

يأتي هذا الإجراء المقرر اتخاذه من قبل وزارة التموين في إطار مواجهة ظاهرة المخابز المنتشرة حاليا في شقق سكنية أو محال تقوم بتصنيع الخبز بمواصفات غير دقيقة وبسعر مرتفع.

في سياق أخر، قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدم إغلاق المخابز خلال إجازة عيد الأضحى 2021، وذلك تيسيرا على المواطنين في توفير الخبز خلال فترة العيد.

مواعيد عمل المخابز خلال عيد الأضحى 2021

وحددت وزارة التموين مواعيد عمل المخابز خلال الفترة الحالية والتي بدأت من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو والذي وافق وقفة عرفات وتستمر حتي غدا الجمعة الموافق 23 يوليو على مستوى الجمهورية، وذلك بدءا من الخامسة صباحا وحتى الخامسة مساء.

ونوهت الوزارة إلى أن هذا القرار يسري على المخابز البلدية التي تنتج الخبز الحكومي المُدعم.

صرف حصة 3 أيام من الدقيق مقدما للمخابز

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قررت صرف حصة 3 أيام من الدقيق مقدما للمخابز لتأمين احتياجاتها من الدقيق، والالتزام بمواعيد العمل المقررة لإنتاج الخبز خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2021.