مقتل شخص وإصابة 8 وضبط 14 متهما في اشتباكين مسلحين بين الأهالي بقنا

شهدت محافظة قنا، مساء أمس، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، اشتباكات مسلحة بين عائلتين، في مركز أبوتشت، امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 بطلقات نارية، بسبب الخلافات على ألعاب نارية، فيما نشبت اشتباكات بين قريتين في مركز قوص جنوب المحافظة أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكسور.

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في اشتباكات مسلحة بين عائلتين في أبوتشت

شهدت قرية الخوالد التابعة لمركز أبوتشت، اشتباكات مسلحة بين عائلتين بسبب الخلاف على ألعاب نارية، ما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 4 آخرين.

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في مشاجرة بين عائلتين بقرية خوالد أبوشوشة بمركز أبوتشت.

وأسفرت المشاجرة عن مصرع كل من «محمد.ع.ص»، وإصابة كل من «حمدي.ع.أ»، و«أحمد.ر.م»، و«محمد. م. د»، و«علي .م»، من قرية خوالد أبوشوشة، ونُقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 متهمين من المتسببين في المشاجرة، وجاري فرض كردون أمني لمنع الاشتباكات بين الطرفين.

اشتباكات مسلحة بين قريتين في قوص

كما سيطرت الأجهزة الأمنية، على مشاجرة نشبت بين قريتين بمركز قوص جنوب محافظة قنا، بسبب خلافات قديمة بينهما استمرت لمدة ساعتين.

وتلقى مدير أمن قنا إخطارًا، يفيد بوقوع اشتباكات بين عدة أشخاص من قريتي «الجراحية» و«الكراتية» بمركز قوص.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن المركزي وقوات مباحث مركز قوص، إلى موقع الاشتباكات، وتمت السيطرة عليها، وتم إلقاء القبض على 8 متهمين في الاشتباكات.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 4 إصابات من الطرفين تم نقلهم إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.