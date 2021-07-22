خبير سياحي: اختيار مجلة «تايم» للقاهرة كأفضل وجهات العالم صورة إيجابية

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن اختيار مجلة «تايم» الأمريكية لمحافظة القاهرة ضمن أفضل وجهات العالم لعام 2021 هي صورة إيجابية كبرى من مجلة عالمية، موضحًا أنها توجه أنظار العالم وليس مواطني أمريكا وحدها بالتوجه إلى القاهرة، لأنها أفضل الأماكن السياحية في العام الجاري، خاصة بعد التطورات التي حدثت في المجال، كان أهمها نقل موكب المومياوات.

وأضاف «هزاع»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، والمذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن السائح الأمريكي يختلف عن باقي السائحين، لأنه وقبيل مجيئه لمصر يكون حجز برنامج سياحي كامل ضمن زيارة المناطق السياحية والأماكن الأثرية وكافة الرحلات الاختيارية، لذا يتوجه للقاهرة مباشرة لزيارة المتحف المصري والأهرامات ومتحف الممياوات، «ده شئ إيجابي جدًا للدول المصدرة للسياحة لمصر».

وأوضح أن ذلك يساعد هيئة تنشيط السياحة المصرية لتدشين حملات أقوى في مجال السياحة الثقافية على مواقع التواصل الاجتماعي أو على الإنترنت بشكل عام، وهو أحد أنواع السياحة الإلكترونية، بالإضافة إلى رحلات سياحة الأفراد أو السياحة القادمة عن طريق الوكالات من الخارج، «ده بيأثر بشكل إيجابي كبير جدًا بالنسبة لهذا النوع من السياحة».

وأكد أن تصريح المجلة الأمريكية يؤكد بأن مصر آمنة والمطارات تعمل وفق المعايير والمقاييس العالمية التي تسير بها الدولة، وهي شئ إيجابي كبير.