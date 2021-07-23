«رددها الرسول».. تعرف على أفضل الأدعية لزوال الحزن والغم للمسلم

نشرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عددا من الأدعية التي ثبت صحتها عن رسول الله صلي الله عليه وسلم، لزول الهم والحزن عن المسلم.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أبرز هذه الأدعية والتي جاءت كالتالي:

(اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماضِ في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي).

(اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، و العجز والكسل والبخل والجبن، وغلبة الدين وقهر الرجال).

أنواع الصبر في الإسلام

كما حددت دار الإفتاء المصرية، 4 أنواع للصبر في الإسلام، والتي جاءت كالتالي:

- صبر على البلاء وهو: منع النفس عن التسخط والهلع والجزع.

- صبر على النعم وهو: تقييدها بالشكر وعدم الطغيان والتكبر بها.

- صبر على الطاعة وهو: المحافظة والدوام عليها.

- صبر على المعاصي وهو: كف النفس عنها.

أدعية للحسد والغيرة

ويوجد عدد من الأدعية التي يجب على المسلم التحصين بها لمنع الحسد والغيرة ومنها:

دعاء الحسد والغيرة، لا يوجد نص واحد له ولكن توجد بعض الأدعية والآيات المختارة للحفظ من كل شر، منها:

«أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامَّةِ، مِن كُلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ، ومِن كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ ومن همزات الشياطين وأن يحضرون».

«أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامَّاتِ مِن شرِّ ما خَلق».

«اللهم أخرج كل عين نظرت استحسنت وتمعنت وركزت، اللهم أخرج كل عين نظرت وأمرضت وأهلكت، وكل نظرة تكررت وما بركت».

«بسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ».

«اللهم أبطل تأثير العين والحسد، اللهم أخرج كل عين لامّة، اللهم أخرج كل العيون اللامّة، اللهم أخرج كل عين قوية، اللهم أخرج كل عين قديمة».

«أَعوذُ بكلِماتِ اللهِ التامَّاتِ، الَّتي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، مِن شرِّ ما خلقَ، وذرأَ، وبرأَ، ومِن شرِّ ما ينزِلُ مِن السَّماءِ، ومِن شرِّ ما يعرُجُ فيها، ومِن شرِّ ما ذرأَ في الأرضِ وبرأَ، ومِن شرِّ ما يَخرجُ مِنها، ومِن شرِّ فِتَنِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ومِن شرِّ كلِّ طارقٍ يطرُقُ، إلَّا طارقًا يطرقُ بِخَيرٍ، يا رَحمنُ».

«اللَّهمَّ عالمَ الغيبِ والشَّهادةِ فاطرَ السَّماواتِ والأرضِ، ربَّ كلِّ شيءٍ ومليكَهُ، أشهَدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ نفسي، وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ».

«لا إله إلا الله بيده مفاتيح الفرج، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من أهل الكفر والشرك والسحر والضلال».

«اللهم يا واسع العطاء يا منزل الشفاء يا رافع البلاء يا مجيب الدعاء، أنزل رحمة من رحمتك، وشفاءً من شفائك، على كل مرض وسقم وبلاء، يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث».