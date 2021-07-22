لأول مرة.. فتح «درة النيل» بأسوان أمام المواطنين

لأول مرة وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته بفتح حديقة «درة النيل»، التي يتوسطها النصب التذكاري للشهداء، للتشغيل التجريبي أمام استمتاع العائلات والمواطنين بأشهر حديقة في عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية، مع قرب الانتهاء من أكبر مشروع حضاري لتطوير وتجميل واجهة مدينة أسوان، الذى يضم السوق السياحي القديم وميدان المحطة، بالإضافة إلى درة النيل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصةً بعد أن أصبحت أسوان قبلة للعديد من المنتديات والمؤتمرات والمهرجانات، من أبرزها منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

وأكد اللواء أشرف عطية أن فتح درة النيل للمواطنين والأسر يأتي لخلق متنفس طبيعي لقضاء أوقات سعيدة وللاستمتاع بالهواء الطلق، هرباً من درجات الحرارة المرتفعة، خاصةً وأنها تضم عدداً كبيراً من النوافير المائية المدعمة بإنارة متعددة الألوان، بالإضافة إلى عدد 2 حمام عمومي كبير، لافتاً إلى أن حديقة وبلازا درة النيل يجري تأمينها بمعرفة شركة أمن متخصصة، كما تضم 4 تماثيل كبرى، و4 شاشات عرض بلازما عملاقة.

وتابع أن الحديقة تحتوي أيضاً على 24 برجولة خشبية متنوعة المساحات، وأعمدة ديكورية مصممة على التراث المعماري الأسواني، ومقاعد موزعة في جميع أنحائها، علاوة على أن المسطحات الخضراء تغطى 60% من مساحة الحديقة، تشمل الورود والزهور والنباتات والأشجار، فضلاً عن ساحات انتظار للسيارات، تسع 200 سيارة، لإتاحة الفرصة أمام العائلات والأسر لزيارة البلازا.