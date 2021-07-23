من غير أضرار صحية.. كيف تستمتع بتناول لحوم العيد؟

رغم الفوائد العديدة الموجودة في اللحوم للجسم، إلا أن الإكثار منها خاصة لأيامٍ متتالية مثلما يحدث في عيد الأضحي المبارك، له الكثير من الأضرار والمشاكل الصحية، حيث تعد اللحوم من أهم مصادر البروتين الحيواني الكاملة التي تحتوي على كل الأحماض الأمينية الهامة للجسم، علاوةً على احتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة مثل، الحديد، الزنك، البوتاسيوم، المغنسيوم، السسلينيوم وفيتامين ب، مما يعزز دورها في تقوية المناعة وبناء الجسم والعضلات، وتصنيع الإنزيمات اللازمة للوظائف الحيوية للجسم، كما تحتوي اللحوم على الدهون المشبعة أيضاً، والدهون بشكلٍ عام تقوم بوظائف هامة للجسم.

تقول الدكتورة آمال صبري، استشاري التغذية العلاجية، أن اللحوم تلعب دوراً هاماً في تكوين غشاء الخلايا، ولازمة لامتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون مثل فيتامينات، (أ، د، هـ، ك)، فضلا عن إمدادها للجسم بالطاقة، والدهون تكون مفيدة جداً للجسم طالما أنها لا تتجاوز الحد المطلوب والذي يتراوح من 30 إلى 35% من قيمة السعرات الكلية، أما إذا تم الإفراط في تناول الدهون، تراكم الزائد منها في الجسم وخاصة في منطقة البطن وحول الأعضاء الداخلية، وتسبب الدهون المتراكمة حالة التهابية مزمنة في الجسم تسبب جميع المشاكل الصحية المزمنة والسمنة.

تضيف استشاري التغذية، أنه ارتبط الإفراط في الدهون المشبعة بزيادة خطر الإصابة بارتفاع مستوى دهون الدم الضارة «LDL»، والتي تترسب على جدار الشرايين فتسبب تصلبها، وتفقدها مرونتها مما يؤثر على وظائف القلب ويرفع ضغط الدم.

وأشارت إلى أنه بالرغم من تضارب نتائج بعض الدراسات، ما بين التأكيد والإنكار على إثبات العلاقة بين الدهون المشبعة والإصابة بأمراض القلب والوفاة، كانت توصيات كل منظمات الصحة العالمية وجمعية القلب الأمريكية، كلها تنص على ضرورة الإقلال من نسبة الدهون المشبعة في الطعام بحيث لا تتجاوز 10% من قيمة السعرات الكلية، وتقل عن 7% منها في حالة الأمراض المزمنة، كالسكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى دهون الدم.

أما النصائح فيجب طهي اللحوم بعد إزالة شحومها، ويفضل السلق أو الشوي أو طهي اللحوم في الفرن مع الخضار، مع تجنب التحمير، ولبدء بتناول طبق سلطة كبير غني بالخضار الورقي كالبقدونس والكزبرة مع إضافة الليمون وخل التفاح عليه لتقليل مستوي الدهون في الدم وتحسين الهضم، كما ينصح بوضع الشوربة في الثلاجة وازالة طبقة الدهون المتكونة عليها قبل تناولها.