من هي العائلات العربية الأكثر ثراءً.. مصر تشارك بأسرتين

تستحوذ 4 عائلات عربية على قائمة أغنى العائلات بالوطن العربي بقائمة «فوربس»، بإجمالي ثروات تقدر بنحو 29 مليار دولار، وفقا لبيانات الأسواق في 17 يوليو الحالي، ولم تدرج «فوربس» العائلات السعودية ضمن القائمة منذ عام 2018.

المركز الأول: عائلة ساويرس المصرية

صافي الثروة: 14 مليار دولار

الثروة مجمعة بين كل من، ناصف ساويرس، نجيب ساويرس، وسميح ساويرس، والوالد الراحل أنسي ساويرس، وتتوزع استثماراتهم ما بين قطاع الاتصالات وقطاع السياحة والأسمدة والأسمنت والمقاولات.

المركز الثاني: عائلة ميقاتي اللبنانية

صافي الثروة: 5.4 مليار دولار

الثروة مجمعة ما بين، طه ونجيب ميقاتي، حيث يمتلكان مجموعة (M1) القابضة ومقرها بيروت بلبنان، وتشمل استثمارات المجموعة حصصًا في شركة الاتصالات الجنوب أفريقية (MTN)، وبقطاع التجزئة بمجال الأزياء مثل (pepe jeans) والعقارات الفارهة في نيويورك ولندن وموناكو.

المركز الثالث: عائلة منصور المصرية

صافي الثروة: 5.1 مليار دولار

الثروة مجمعة بين محمد ويوسف وياسين منصور، جمعوا ثرواتهم من خلال مجموعة منصور العائلية الضخمة التي أسسها والدهم الراحل لطفي منصور عام 1952 ولديها حاليًا نحو 60 ألف موظف.

المركز الرابع: عائلة الحريري اللبنانية

صافي الثروة: 4.5 مليار دولار

الثروة مجمعة ما بين بهاء وأيمن وفهد الحريري، وهم أبناء رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، وقد ورثوا ثرواتهم عن والدهم الراحل الذي كان مليارديرًا، ويستثمرون في قطاع العقاري والخدمات اللوجستية.

ويتم حساب الثروات وفقًا لتاريخ 17 يوليو الجاري، وتم تقدير ثروتي سميح ساويرس والراحل أنسي ساويرس بناءً على حصصهما في الشركات العامة، وكانت ثروات المليارديرات العرب بقائمة «فوربس» قد زادت إلى 55 مليار دولار في 17 يوليو الجاري، مقارنة بثروات بلغ إجماليها 47.3 مليار دولار في قائمة أثرياء 2020، وفقاً لـ«فوربس».