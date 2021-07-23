القعيد: الرئيس السيسي بنى جمهورية جديدة واهتم بالفقراء والمحتاجين

قال يوسف القعيد، الكاتب والروائي، إنّ التاريخ لا يعرف الاحتمالات، لكن حال لو لم تقم ثورة 23 يوليو 1952، لكانت الصورة مختلفة تماما عما هي عليه الآن، وكانت ستكون صورة سيئة، دون النتائج العظيمة التي حدثت ما بعد الثورة وصولا إلى 30 يونيو 2013.

وأضاف «القعيد»، خلال استضافته ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أنّ تلك السلسلة من الثورات نتاج وعي وإدراك الشعب المصري، والأهم من ذلك كله الجيش المصري، لأنه لا يختلف عن الشعب، بل هو جزءً منه ونخبه منه ومن اختياره.

وأشار إلى أنّ ما بقي من الثورة القديمة والجديدة هي فكرة العدل الاجتماعي وارتباط ودفاع المصريين عن بلادهم واستعدادهم لفعل أي شيء يمكن فعله من أجل بلدهم، وهو المنجز التاريخي الحقيقي للرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا: «الرئيس السيسي بنى جمهورية جديدة، وهذا تعبير لا يوجد به أي خيال، لكنه وصف حقيقي لواقع يبنى لحظة بلحظة باهتمام حقيقي بالفقراء والمحتاجين وأبناء الشعب».

وأوضح أنّ الجيش هو ضمير الأمة الحقيقي الذي يستطيع أن يتحرك وفق آليات داخلية لا نعرفها، وهو حارس الأمة وترابها الوطني وأرضها ومستقبلها وحاضرها: «الجيش أكبر بكتير من إنّه يكون مؤسسة من مؤسسات الدولة، جيشنا العظيم لما باجي أنام بالليل بنام وأنا مطمن إن فيه بكرا عشان عارف إن الجيش موجود».

وأكد القعيد، أنّ أعضاء جماعة الإخوان المسلمين «ضد الوطن على طول الخط»، وتدمير الوطن هو هدف أساسي بالنسبة لهم، لأن حلمهم القديم الجديد الذي يجب أن يقام له حساب حاليا، وأن يعمل المواطنون والقيادة السياسية ضده طول الخط، هو «منع وصولهم للحكم»، متابعا: «الشعب المصري رفض الفكرة دي، وطلع في 30 يونيو 2013 أكثر من 35 مليون مصري وده كان رقم لم يحدث في تاريخ الثورات وحتى الثورة الفرنسية التي يضرب بها المثل في التاريخ الحديث، وثورة 30 يونيو أهم من الثورة الفرنسية بأعداد من قام وشارك بها من المصريين».