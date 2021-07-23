«عشان المواصلات متزدش».. مصدر يوضح سبب الإبقاء على السولار

صرح مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، بأن لجنة التسعير التلقائي للوقود اتخذت قرارا بتثبيت أسعار السولار على الرغم من ارتفاع أسعار خام برنت العالمية، والتي تؤثر بشكل أساسي في سعر السولار.

قرار التثبيت لأسعار السولار جاء مرعاةً للظروف الحالية

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرار التثبيت لأسعار السولار جاء مرعاةً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد والمواطنين، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وكذلك الظروف المعيشية والاقتصادية.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة ثبتت أسعار السولار عند 6.75 جنيه للتر، نظرا لأن سعر السولار يؤثر على جميع فئات المواطنين، حيث أنه إذا ارتفعت أسعار البنزين كانت سترتفع أسعار المواصلات العامة، وكذلك القطارات التي تستخدم السولار في حركتها وتشغيلها، وكذلك ارتفاع الاطعمه نظرا لارتفاع السولار الذي يستخدم كوقود للسيارات النقل.

رفع أسعار البنزين 25 قرشا مع الإبقاء على تثبيت أسعار السولار

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، أسعار البنزين الجديدة، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود رفع أسعار البنزين 25 قرشا مع الإبقاء على تثبيت أسعار السولار والمازوت، كما أنه تم البدء بالعمل بالأسعار الجديدة اليوم منذ الساعة التاسعة صباحا.

رفع أسعار بنزين 80 بقيمة 25 قرشا ليصبح بـ 6.75 جنيه

وأعلنت اللجنة المشكلة من قبل وزارة البترول ووزارة المالية برفع أسعار بنزين 80 بقيمة 25 قرشا ليصبح بـ 6.75 بدلا من 6.50، وهي في إطار نسبة الـ10% المتفق عليها من قبل اللجنة في تسعير الوقود.

وارتفعت أسعار البنزين 92 بقيمة 25 قرشا ليصبح سعر اللتر من بنزين 92 هو 8 جنيهات مقابل 7.75.

أما عن بنزين 95 فقد ارتفع ووصل إلى 9 جنيهات للتر بدلا من 8.75 جنيه للتر، واستقرت أسعار المازوت المحلية عند 3900 جنيه للطن.