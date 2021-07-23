المحافظات: لا تغيير في تعريفة المواصلات بعد زيادة أسعار البنزين

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي، بعد إعلان الزيادة الطفيفة في أسعار البنزين فقط، دون المساس بأسعار السولار والمازوت، خصوصاً أنّ نسبة الزيادة طفيفة جداً ولا تؤثر على أرباح السائقين.

وأكد أنّه وجه المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد ومسؤولي إدارة المواقف والنقل بتكثيف الجولات الميدانية للمرور على كافة مواقف السيارات بين القرى داخل المحافظة، وموقف مصر، وبني سويف، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب من قبل المحافظة.

تخصيص أرقام للإبلاغ عن مخالفات تعريفة الركوب

وطالب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو زيادة في أسعار تعريفة الركوب، داخل المحافظة أو إلى المحافظات الأخرى، من خلال أرقام 2168041 و 2168042.

تكثيف الحملات على محطات الوقود ومواقف أسيوط

وكلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها، والتواصل في حالة وجود أي مشكلات ورصد المخالفات إن وجدت.

وأكد محافظ أسيوط أنه يمكن للمواطنين التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب وذلك على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن أو رسائل «واتس آب» على (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي (2325369 / 088)، إضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور.

حقيقة تعديل تعريفة المواصلات بعد زيادة أسعار البنزين بالدقهلية

وفي محافظة الدقهلية، قال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين، إن الزيادة التي حدثت في أسعار البنزين لن تؤثر على تعريفة المواصلات سواء كانت المواصلات الداخلية أو بين المدن أو بين المحافظات، أو حتى أسعار التاكسي، فستظل جميع الأسعار ثابتة كما هي دون أدني تأثير في تعريفة الركوب.

وأضاف دايرة لـ«الوطن»، أنه سبق وأن انخفضت أسعار البنزين في نشرة أسعار سابقة من وزارة البترول ولم تنخفض تعريفة الركوب، ولذلك عندما ارتفعت أسعار البنزين الان فلن تزيد تعريفة المواصلات وستظل ثابتة كما هي دون أدني تغيير.

وقال «لم نلمس أي مطالبة بزيادة في تعريفة المواصلات، كما أن حملات مديرية التموين مكثفة في كافة مدن المحافظة وعلي محطات الوقود ويتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية تجاه أي مخالف».

لا تغيير في تعريفة المواصلات بمحافظة البحر الأحمر

وأعلنت محافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة عن عدم وجود أي زيادات في تعريفة أجرة النقل والمواصلات بمدن المحافظة، تزامنًا مع الزيادة الجديدة في أسعار البنزين اليوم، مشيرة إلى أن جميع المواقف العمومية والفرعية مازالت تعمل بالتعريفة الحالية ولا وجود نية لأي تغيير في الأسعار في التعريفة الحالية.

وأشار المهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، إلى أن العمل حالياً يجرى بنفس أسعار التعريفة وأن أسعار الموصلات لم تتغير لأن جميع السيارات التي تعمل بمواقف الفرعية والعامة سواء داخل المدن أو بين المحافظات تعمل بالغاز الطبيعي والجاز، وبالتالي لا يوجد تغيير في أسعار الموصلات.

محافظ كفر الشيخ : لا زيادة في تعريفة سيارات الأجرة

كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بمتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها والتواصل في حالة وجود أي مشكلات ورصد المخالفات إن وجدت، إضافة للتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ، كما وجه محافظ كفر الشيخ بمتابعة مواقف السيارات المنتشرة بمدن المحافظة ، إضافة لمواقف السرفيس الداخلية، وسيارات التاكسي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم محافظة كفر الشيخ، أحمد السماحي، عدم وجود أي زيادة بها وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب على أن يتم المتابعة مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وربطها مع غرف العمليات بالمراكز والأحياء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفة والتعامل بكل حسم مع أي مخالفة لتعريفة الركوب المقررة.

زيادة 25 قرشاً في سعر لتر بنزين 80 و92 و95

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أصدرت قراراً بتحديد سعر لتر بنزين 80 أوكتين للمستهلك بـ 6 جنيهات و75 قرشاً بدلاً من 6 جنيهات ونصف بزيادة 25 قرشاً.

كما ارتفع سعر لتر بنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات بدلاً من 7 جنيهات و75 قرشاً، بزيادة بلغت 25 قرشاً، كما بلغ سعر بنزين 95 أوكتين 9 جنيها بدلاً من 8 جنيهات و75 قرشاً بزيادة بلغت 25 قرشاً.

تثبيت سعر السولار والمازوت دون زيادة

كما أصدرت وزارة البترول، قراراً بتثبيت سعر لتر السولار دون زيادة حيث يظل سعره 6 جنيهات و75 قرشاً، بينما سعر طن المازوت يظل ثابتاً كما هو عند سعر 3900 جنيهاً للطن.