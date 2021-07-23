إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارتين بالساحل الشمالي

أصيب، اليوم الجمعة، 9 مواطنين بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادثي انقلاب سيارتين، الأول بالساحل الشمالي والثاني في نهاية الساحل على طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحاثين، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدواني مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادثين.

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالساحل الشمالي

وأصيب 5 مواطنين إثر وقوع حادث سيارة أمام قرية مصر الجديدة على الطريق الساحلي «مطروح - الإسكندرية» بالساحل الشمالي، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الحمام المركزي، وهم نورهان عصام أحمد موسى، 29 سنة، ومرفت عبد الحميد محمد محمود، 55 سنة، وهاني عبد الحميد محمود محمد 15 سنة، وأحمد خالد مصطفي عبد الحافظ، 27 سنة، وفادي عصام أحمد موسي 26 سنة، وجميعهم من القاهرة ومصابون بكدمات وسحاجات في الجسم.

4 مصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق مطروح إسكندرية

كما أصيب 4 مواطنين بسبب وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «مطروح - الإسكندرية» بنهاية الساحل الشمالى أمام قرية سيدي حنيش وجرى نقلهم إلى مستشفى مطروح العام، وهم هند أشرف إبراهيم، 14 سنة، مصابة بكدمه بالجبهة وجرح باليد اليسرى، وحبيبة محمد إبراهيم، 17 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، ومحمود محمد إبراهيم 18 سنة، مصاب باشتباه خلع بالكتف وسحجات وكدمات، وصفاء سيد سالم، 42 سنة، مصابة بسحجات وكدمات، وتبين أن جميعهم مقيمون في محافظة الشرقية.

وانتقلت شرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي بمطروح والمباحث إلى موقع الحادثين، وجاري الفحص والمعاينة للتعرف على أسباب وملابسات وقوعهما.