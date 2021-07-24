إجراءات ورسوم توثيق والتصديق على شهادات الميلاد أو الوفاة

قدمت بوابة الخدمات العامة التابعة للحكومة المصرية، الرسوم والمستندات والشروط المطلوبة للحصول على عدد من الخدمات المختلفة الخاصة بالمرور والتموين وخدمات الأحوال الشخصية وغيرها، وذلك تسهيلًا على المواطنين، وجاءت الإجراءات والشروط والمستندات المطلوبة لتوثيق والتصديق على شهادات المواليد والوفيات على النحو التالي:

إجراءات ومستندات ورسوم توثيق شهادات المواليد والوفيات

وتشمل إجراءات توثيق شهادات المواليد والوفيات:

تسليم المستندات للموظف

الذهاب للخزينة لرفع الرسوم

الذهاب للموظف مرة أخرى لإعطاءه الإيصال ليتم ختم الشهادة

وللحصول على الخدمة يجب أن يكون المتقدم مصري والمستندات المطلوبة هي أصل شهادة الميلاد أوأصل شهادة الوفاة .

والرسوم المطلوبة لتوثيق شهادات المواليد أو الوفاة هي 55 جنيها، ويتم الحصول على الخدمة في نفس اليوم.

إجراءات ومستندات ورسوم التصديق على شهادات الميلاد والوفاة

وتتمثل إجراءات التصديق على شهادة الميلاد أو الوفاة في:

تقديم المستندات المطلوبة

دفع الرسوم بالخزينة

استلام التصديق

والمستندات المطلوبة هي أصل شهادة الميلاد، أو أصل شهادة الوفاة، ودمغة.

والرسوم المطلوبة للتصديق على شهادات المواليد أوالوفاة هي 40 جنيها، ويتم الحصول على الخدمة في نفس اليوم.

ويمكن الحصول على شهادة ميلاد مميكنة تحمل الرقم القومي من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي في الشباك المختص، والحصول على الشهادة المميكنة، ودفع الرسوم، والشروط التي تتطلب الحصول على شهادة ميلاد مميكنة أن يكون المتقدم صاحب القيد شخصيا، أوأحد أصحاب الشأن حتى الدرجة الثالثة لصاحب القيد شخصيا أو يحمل توكيل للتعامل مع الأحوال المدنية مع صاحب الشأن.

والمستندات المطلوبة هي نموذج 40 وإثبات شخصية مقدم الطلب وصورة ضوئية من شهادة الميلاد إن وجدت، على أن تكون الرسوم المطلوبة للحصول على شهادة الميلاد المميكنة هي 14 جنيه، ويتم الحصول على الخدمة في نفس اليوم.