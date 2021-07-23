حقيقة تعديل تعريفة المواصلات في السويس بعد زيادة أسعار البنزين

استقرت تعريفة المواصلات في محافظة السويس، بالتزامن مع تنفيذ قرار زيادة أسعار البنزين صباح اليوم الجمعة، دون ارتفاع في أجرة المواقف الرئيسية والداخلية.

لجنة لمتابعة تعريفة الركوب بعد زيادة أسعار البنزين في السويس

وقالت مصادر بديوان محافظة السويس، إن لجانًا من رؤساء الأحياء توجهوا إلى المواقف الرئيسية الخاصة بالمحافظات، ومواقف النقل الداخلي، للتأكد من عدم ارتفاع تعريفة المواصلات.

وأضافت المصادر، أن معظم السيارات الخاصة بنقل الركاب تعتمد بشكل أساسي على السولار وليس البنزين، وهو ما سيؤدي إلى عدم رفع التعريفة.

ووجه محافظ السويس اللواء عبد الحميد صقر، رؤساء الأحياء، بضرورة متابعة تعريفة المواصلات بعد زيادة أسعار البنزين لضمان عدم تلاعب السائقين في التعريفة.

محافظ السويس: تعديل تعريفة المواصلات سيُقابل بعقوبات

وقالت المصادر إن محافظ السويس أكد أن أي تغيير في تعريفة المواصلات بدون قرار من لجنة النقل والمواصلات بديوان المحافظة سيواجه بعقوبات مغلظة قد تصل إلى سحب السيارة.

من جانبهم، بدأ رجال إدارة المرور في التحرك بالشوارع والمواقف الرئيسية والميادين، لمتابعة الحالة المرورية وفحص تعريفة المواصلات.

وبحسب مصادر أمنية، لم يرصد رجال المرور أي حالات منذ قرار رفع أسعار البنزين برفع تعريفة المواصلات، مشيرة إلى أن الحملات مستمرة.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها تعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا.

ووفقا للقرارات الجديدة تضمنت الأسعار الجديدة 6.75 جنيه للتر البنزين 80، و8 جنيهات للتر البنزين 92، و9 جنيهات للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وبلغ سعر بيع المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن.