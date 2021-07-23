«فؤش وإدوارد وحودة بندق» يشعلون حفل «سيدي بو» بالساحل الشمالي

أحيا الميجا ستار محمد فؤاد الشهير بـ«فؤش»، حفلا ساهرا بالساحل الشمالي، داخل شاطئ «سيدي بو»، بمشاركة إدوارد وحودة بندق، وامتد الحفل حتى طلوع الشمس. وحضر «فؤش» بكامل لياقته متحمسا للقاء جمهوره بالساحل والعلمين الجديدة، وكان في استقباله منظم الحفل وليد منصور.

وبمجرد صعود فؤش على خشبة المسرح، تعالت هتافات الشباب من الجنسين، الذين شاركوه وصلات الغناء والرقص المتتالية على أغانيه الشهيرة التي تألق بها طوال مشواره الفني الممتد.

كما خطف إدوارد وفرقته الموسيقية «جيبسي» أنظار وإعجاب الجمهور طوال فقرته، بأغاني «دلوني على العيون السود»، «تريك تراك»، «ألو ألو»، «سافر قلبي معاك» و«ليندا ليندا»، وغيرها.

كما نال نجم المهرجانات والأغاني الشعبية، حودة بندق، استحسان الجمهور، حيث أشعل المزيد من أجواء الإثارة ووصلات الرقص.

وشهد الحفل اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة من تعقيم وتباعد.

وأطلق الفنان محمد فؤاد، مؤخرا أغنية بعنوان «أحكيلك»، وأعلن ذلك قبلها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

والأغنية يتعاون فيها للمرة الثانية مع الشاعر أسامة محرز، بعد أغنيتهما الأخيرة «ليه».

وشارك فؤاد جمهوره بـ«بوستر» أغنيته الجديدة، المقرر طرحها على حسابه بـ«إنستجرام»، وعلق قائلًا: «قريبًا»، وهي من كلمات أسامة محرز، وألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل.

كان محمد فؤاد، طرح منذ أيام أغنية «ليه»، من كلمات أسامة محرز، ولحن محمد خلف، وتوزيع أحمد عبد السلام.