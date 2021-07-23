الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر حتى يناير 2022

أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، بتمديد حالة الطوارئ في البلاد 6 أشهر أخرى حتى 19 من يناير 2022 بسبب تدهور الوضع الصحي في البلاد بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقالت موقع «قناة نسمة» التونسية في خبر لها مساء اليوم الجمعة: «صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر رئاسي يتعلق بتمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة 6 أشهر، ابتداءً من 24 تموز (يوليو) 2021 إلى غاية 19 كانون الثاني يناير 2022».

وتسلمت تونس يوم الجمعة أكثر من مليون جرعة من لقاحات كوفيد 19 من فرنسا،ى وقال وزير الدولة الفرنسي جان بابتيست ليموين إن الجرعات ستسمح بتلقيح حوالي 3000 شخص في اليوم.

وأضاف ليموين: «الوباء نشط للغاية، والفيروس آخذ في الازدياد ، ولهذا أراد رئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون ، إجراء تضامني كبير مثل توفير إمدادت الأكسجين وإيصال أكثر من مليون جرعة من اللقاحات».

وتقلت تونس، التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، الآن حوالي 3.2 مليون جرعة من اللقاح، وقالت وزارة الصحة التونسية، إنها تأمل في الحصول على أكثر من 5 ملايين بحلول منتصف أغسطس.

كما قدمت الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والصين لقاحات إلى تونس، حيث كانت حملة التطعيم بطيئة منذ فترة طويلة، ويرجع ذلك أساسًا إلى نقص الجرعات.

وسجلت تونس 558 ألف حالة إصابة مؤكدة، وتعافى 454 ألف شخص و18052 حالة وفاة حتى يوم الجمعة 23 يوليو.

وأكد رئيس جمعية طب الأطفال في تونس الدكتور محمد الدوعاجي، أنه تم تسجيل إصابة حوالي 3 آلاف طفل بفيروس كورونا خلال أسبوع، مشدداً على ضرورة عدم تقبيل الأطفال والرضع وعدم القيام بزيارات التهنئة عند الولادة.