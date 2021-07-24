استقرار أسعار الذهب اليوم السبت.. وعيار 21 يسجل 790 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب استقرارًا، في التعاملات الصباحية اليوم السبت 24 يوليو2021، عقب تذبذب بين الارتفاع والتراجع، أمس الجمعة.

أسعار الذهب محليًا

سجل عيار 24 في مصر، سعرًا 903 جنيهات للبيع، وعيار 21 نحو 790جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 677 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6 آلاف و320 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

بيع عيار 24 بسعر 57.90 دولار، فيما بيع عيار 21 نحو 50.66 دولار، وسجل عيار18 سعر 43.43 دولار، وبيعت الأوقية بسعر 1.801.15 دولار.

وشهدت أسعار الذهب أمس الجمعة وقبيل إغلاق التعاملات اليومية، تذبذبًا واضحًا بين الصعود والهبوط، حيث ارتفع في بداية التعاملات ثم أغلق على تراجع.

وأرجع نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية، التراجع إلى تحسن مؤشر الدولار الأمريكي مدعوما من ارتفاع عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ليزداد قوة مقابل الذهب، التي تربطه بالدولار علاقة عكسية، فكلما ارتفع الدولار تراجعت أسعار الذهب، مضيفًا «هناك ترقب ينتظره سوق الذهب عالميا وهو صدور المزيد من البيانات الاقتصادية المهمة في الولايات المتحدة».

وسجلت العقود الفورية لمعدن الذهب تراجعا بنسبة 0.22% لتباع الأوقية 1,802.74 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة لمعدن الذهب إلى مستويات 1,801.15 دولار للأوقية، وذلك بعد أن انخفضت بنسبة 0.14%.

ومن جهته، قال واصفى واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية: «إن تراجع الذهب يعطى تفاؤلًا للمتعاملين المقبلين على الشراء فرغم التذبذب فى أسعار الذهب عالميا سيظل هو الوسيلة الآمنة للاستثمار يلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن، مع بيع السندات والأسهم، وعندما تستقر الأمور يبيعون الذهب، وتعود أسعار الذهب إلى مسارها الطبيعي وارتفاعاتها الطبيعية، فبزوال الأسباب المؤدية لطفرات سعرية تنتهي تلك الطفرات وتعود الأسعار لمسارها المعهود».