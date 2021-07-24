توافد الطلاب على لجان الثانوية بالبحر الأحمر لأداء امتحان الفيزياء

بدأ طلاب الثانوية العامة للقسم العلمي التوافد مبكرا على لجان الامتحان بمدارس مدن البحر الأحمر، لأداء امتحان مادة الفيزياء، وسط ترقب وقلق أولياء الأمور خارج محيط اللجان، وذلك بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك وسط إجراءات أمنية واحترازية ووقائية.

وشهد محيط اللجان تواجدا أمنيا مكثفا وتشديد الخدمات الأمنية على أبواب اللجان، ومنع دخول غير الطلاب، ولن يسمح بالدخول إلا في الساعة التاسعة وأربعون دقيقة، كما خصصت مديرية الصحة بالبحر الأحمر زائرة صحية بكل لجنة وسيارة إسعاف خارج محيط اللجان.

كما عقدت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر عدة بروتوكولات مع مديريات الصحة والأمن والكهرباء، ومرفق الإسعاف، لتوفير الخدمات الأمنية بالتعاون مع جميع الأجهزة المعاونة بالمحافظة ومجلس الأمناء.

ومن جانبه، أعلن هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر متابعة الامتحانات من خلال غرفة عمليات المديرية على مدار الساعة، وتتابع سير عملية الامتحانات للعمل على أي مشكلة طارئة وحلها فورًا، بـ19 لجنة يؤدي من خلالها 2629 طالبا وطالبة الامتحانات.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب 2629 طالبا وطالبة، موزعين على 19 لجنة بمختلف مدن المحافظة كالتالي: "2 برأس غارب، 6 لجان بالغردقة، 3 لجان بسفاجا، 2 بالقصير، 2 مرسى علم، 2 حلايب، 2 الشلاتين"، وتستمر الامتحانات حتى 29 يوليو للشعبة الأدبية و2 أغسطس للشعبة العلمية والمكفوفين و3 أغسطس للمتفوقين.

وفي سياق آخر، أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة نهائيا لكل ما أثير على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، بشأن تسريب امتحان الفيزياء قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 على طلاب الشعبة العلمية.