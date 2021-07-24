إذا كنت عائدا من الخارج ..كيف تلحق ابنك بمدرسة رسمية؟

لظروف العمل أو الدراسة، تضطر بعض الأسر المصرية إلى السفر والإقامة لفترة خارج البلاد، وعند العودة إلى بلدهم مرة أخرى، يبدأ التساؤل عن كيفية التقديم لأبنائهم في المدارس داخل مصر، لذلك ترصد السطور التالية، مجموعة الخطوات والإجراءات اللازمة للتقديم لأبناء العائدين من الخارج في إحدى المدارس الرسمية، كما يلي:

المستندات المطلوبة

1) المؤهل الدراسي الحاصل عليه الطالب.

2) صورة شخصية.

3) طابع تعليمي.

4) شهادة الميلاد الأصلية.

5) شهادة معتمدة.

6) الصف الدراسي المراد الالتحاق به.

7) جواز سفر.

خطوات التقديم

1) التوجه إلى الإدارة التعليمية التابع لها محل الإقامة

2) تقديم المستندات المطلوبة.

3) ملء نموذج طلب التحاق بمدارس على جميع المراحل.

4) شراء طابع تعليمية ولصقه على الطلب.

5) شراء طابع تعليم لصالح صندوق المشروعات.

بعد الانتهاء من تجهيز المستندات المطلوبة، والتوجه بها إلى الإدارة التعليمية، يتم فحصها والتأكد من استيفائها، والبت في الأمر في نفس اليوم مجانا دون دفع أي رسوم.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت مؤخرا فتح باب التقديم إلى مدراس التكنولوجيا التطبيقية والبالغ عددها نحو 20 مدرسة، منذ 13 يوليو وحتى 31 من الشهر ذاته، من خلال التسجيل على موقع وزارة التربية والتعليم.

وضمت قائمة الـ20 مدرسة تخصصات فنية متنوعة، وهي العربي للتكنولوجيا التطبيقية، الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات، الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، إلكترومصر للتكنولوجيا التطبيقية، الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية، السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، آي تك للتكنولوجيا التطبيقية، الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام، الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان، بي تك للتكنولوجيا التطبيقية، we للتكنولوجيا التطبيقية، hst للتكنولوجيا التطبيقية، الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، زيادة للتكنولوجيا التطبيقية، مجموعة فلوكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية، غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية، وGIT للتكنولوجيا التطبيقية.