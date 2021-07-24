حملة لإزالة الإشغالات بسوق المنطقة السكنية الرابعة بالسادات

قاد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، حملة مكبرة بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة، أسفرت عن إزالة ورفع الإشغالات بسوق المنطقة السكنية الرابعة من الباعة الجائلين ومفترشى الطرق المتسببين في إعاقة المارة وإغلاق الطريق الرئيسي للسوق، بجانب إلزام الباعة الجائلين بالبيع داخل السوق لعدم إزعاج المواطنين المقيمين بالعمارات السكنية المجاورة.

واستمع المهندس علاء منيع، إلى بعض مطالب ومقترحات منتفعي الباكيات داخل السوق، ووعد بحلها، التي تتلخص في رفع كفاءة الإنشاءات الداخلية للجزء المتبقي من السوق جزء «أ» مع ضرورة إخلاء الباكيات.

وشدد رئيس جهاز مدينة السادات على كافة الإدارات المختصة بالمتابعة الدورية لمواجهة التعديات والإشغالات بمختلف أنحاء المدينة ومحاسبة الخارجين عن القانون.