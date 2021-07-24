لجنة لمتابعة سير العمل بوحدات طب الأسرة بدهب ونويبع وطابا

شنت لجنة من إدارة الرعاية الأساسية، التابعة لمديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم السبت، جولة تفقدية بمدن خليج العقبة «دهب، نويبع، طابا»، لمتابعة سير العمل داخل الوحدات الصحية، برئاسة الدكتورة أماني عزت، مدير إدارة الرعاية الأساسية.

وقامت اللجنة بالمرور على وحدة طب أسرة دهب، ووحدة نويبع، ووحدة طب الأسرة بالقرية البدوية بمدينة طابا، والوحدة الصحية بمنطقة المراخ، لمتابعة سير العمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت الدكتورة أماني عزت، مدير إدارة الرعاية الأساسية، على ضرورة تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمواطنين، والتأكد من توافر كافة المستلزمات والأدوية اللازمة والأمصال والطعوم، وإخطار الجهات المعنية قبل نفاد المستلزمات الطبية، وتحديد الكميات المطلوبة.

وأوضحت إدارة الرعاية الأساسية، أنه يوجد مخزون من الأكسجين بكافة الوحدات الصحية التي جرى متابعتها، وتواجد كافة الفرق الطبية والنوبتجية.

وأشارت إدارة الرعاية الأساسية، إلى أنه جرى المرور على وحدة طب الأسرة بوادي فيران بمدينة أبورديس ووحدات طب الأسرة بالطرفة والأسباعية بمدينة سانت كاترين، لتفقد سير العمل والتأكد من حضور جميع العاملين المدرجين بالعمل خلال فترة الأجازة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، والتأكد من توافر كافة المستلزمات والأدوية اللازمة، كما جرى المرور على مستشفى دهب ونويبع وطابا، لمتابعة كيفية استقبال المواطنين المترددين على المستشفى والحالات الطارئة، وتقديم التهنئة لجميع الفرق الطبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقدمت إدارة الرعاية الأساسية، الشكر لجميع الفرق الطبية على المجهود المبذول والالتزام بالعمل والحرص على التواجد خلال فترة إجازة عيد الأضحى.