سفارة روسيا تعلن استئناف الطيران بين موسكو وشرم الشيخ والغردقة

ذكرت الصفحة الرسمية للسفارة الروسية في القاهرة، اليوم، أنّه بداية من 9 أغسطس المقبل، تستأنف حركة الطيران بين روسيا والغردقة وشرم الشيخ.

وأضاف بيان السفارة الروسية، أنّه سيكون هناك زيادة بمعدل 5 رحلات أسبوعيا بين موسكو وشرم الشيخ وموسكو والغردقة.

ويأتي القرار الروسي بناء على مشاورات بشأن وضع فيروس كورونا في مصر، ما يعني أنّ وضع الفيروس في مصر لا يشكل خطورة، ما يستقيم بالأساس مع تأكيدات منظمة الصحة العالمية من أنّ مصر في مستوى أقل خطورة.