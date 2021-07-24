السيطرة على حريق اندلع في باخرة نيلية بالقرب من كوبري الجامعة

تمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على حريق شب في مركب نيلية بالقرب من كوبري الجامعة، بعد أن دفعت بـ4 سيارات إطفاء، وساهمت أيضًا قوات الإنقاذ النهري في عمليات الإطفاء، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالحادث.

30 دقيقة هي مدة الحريق الذي شب داخل مركب نيلية بالقرب من كوبري الجامعة، وتسبب في إلحاق خسائر كبيرة به، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل أن تتمكن من تدمير المركب بشكل كامل.

قررت النيابة العامة انتداب لجنة فنية للمعاينة لبيان أسباب الحريق، وحصر الخسائر التي تعرضت لها، وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث واستدعت النيابة العاملين بالمركب لسماع أقوالهم في الحريق.