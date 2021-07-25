اليوم.. مشاورات ليبية في «روما» لإعداد القاعدة الدستورية للانتخابات

تحتضن العاصمة الإيطالية روما، اليوم، مشاورات ليبية لبحث إعداد القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات العامة، في اجتماع يعتبر بمثابة «الفرصة الأخيرة» لإنقاذ موعد الاستحقاق الانتخابي المقرر إجراؤه في ديسمبر المقبل.

وتأتي المشاورات، بعد فشل ملتقى الحوار السياسي الذي اجتمع قبل أسابيع في مدينة جينيف السويسرية، في التوصل إلى توافق وتفاهمات واضحة حول قاعدة دستورية وقانونية لإجراء الانتخابات المقبلة في البلاد بموعدها المحدد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ومن المنتظر أن يحضر رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، اجتماعات روما، ومعهما أعضاء اللجنة البرلمانية المشكلة لصياغة قانون انتخابي، وذلك بإشراف البعثة الأممية إلى ليبيا.

«المفوضية الوطنية العليا للانتخابات»: عدد الناخبين المسجلين 2430470 ناخبا

ويواصل الليبيون التسجيل للمشاركة في الانتخابات، حيث أعلنت «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات»، أن عدد الناخبين المسجلين في سجلات الناخبين، بلغ 2430470 ناخبا، موضحة أن نسبة التسجيل وصلت إلى 50.23% من إجمالي عدد الليبيين الذين يحق لهم التسجيل.

وميدانيا، قرر وفد من القادة العسكريين الليبيين إجراء جولة بمواقع الجيش جنوب البلاد، للاطمئنان على القوات هناك، والوقوف على احتياجاتها اللوجستية مع استمرار العمليات التي بدأت الشهر الماضي، ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، عقب هجومه على قوة للشرطة في مدينة سبها بالمنطقة الجنوبية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، في بيان، أمس السبت، إن الوفد ضم أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة من ضباط الجيش بقيادة رئيس الأركان العامة فريق أول عبدالرازق الناظوري، حيث من المقرر أن يزوروا جميع المعسكرات والثكنات العسكرية بمناطق جنوب ليبيا.

وتأتي الزيارة في وقت نشر تنظيم داعش الإرهابي، صورا قال إنها لعناصره الموجودين في الجنوب الليبي، خلال أول أيام عيد الأضحى، وقام بإخفاء وجوههم.