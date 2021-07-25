«السويس للأسمنت» تجدد تعاقدها مع «أسطول للنقل البري» لمدة 5 سنوات

وقّعت مجموعة السويس للأسمنت، إحدى شركات مجموعة هايدلبرج الألمانية، عقد تجديد تعاونها مع أسطول للنقل البري لمدّة 5 سنوات.

وبموجب التعاقد، يجري تخصيص نحو 65 سيارة تابعة لأسطول لنقل الأسمنت وخدمة مصانع السويس للأسمنت في القطامية، وحلوان والسويس.

ويبلغ حجم الاستثمار بموجب التعاقد نحو 250 مليون جنيه، ويتيح أسطول شاحناتها المسطّحة وطراز سايلو لنقل الأسمنت لصالح الشركة.

وعدّلت أسطول مواصفات شاحناتها المخصصة لنقل الأسمنت السائب، بما يخدم تقليص تكلفة النقل والحد من البصمة البيئية.

ويأتي قرار تمديد التعاون لمدة 5 سنوات، استنادًا إلى تمتع شاحنات أسطول بأعلى مستويات الأمان، واستخدام الشركة للنظم التكنولوجية المتقدمة التي تتيح تقديم تقارير آنية عن تقدم السيارات ومتابعة الأداء، فضلًا عن امتثال أسطول لقواعد الأمان والسلامة على مختلف المستويات، ويعكس هذا التعاون الثقة التي باتت تتمتع بها أسطول في السوق المصرية والإقليمية.

وقال تامر بدراوي، الرئيس التنفيذي لشركة أسطول، في بيان، إن هذه الخطوة تعزز مكانة الشركة في السوق، ومن المتوقع أن تتولى نقل أكثر من 180 ألف طن شهريًا من الأسمنت لصالح شركة السويس للأسمنت، من خلال تخصيص 65 سيارة مجهزة بأحدث التقنيات المؤهلة لخدمة السوق المحلي وتعزيز الصادرات.

وأشار «بدراوي» إلى أن السويس للأسمنت تعتبر إحدى أبرز عملاء أسطول، ويسري التعاقد الحالي لمدة 5 سنوات لأول مرّة في تاريخ التعاقد بين الشركتين.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«أسطول»، أن الشركة تمتلك أكثر من 250 سيارة نقل ثقيل، وتمثّل إحدى أكبر أساطيل النقل البري في مصر، وتعمل بكفاءة لخدمة العديد من القطاعات؛ أبرزها صناعة الأسمنت، والزجاج، والقمح، والمواد الخام والغاز الطبيعي والبترول.

وشدد تامر بدراوي على أن الشركة تولي اهتمامًا خاصًا بتوفير خدمات نقل البضائع داخل المصانع الكبيرة، وتسعى في الوقت الحالي لتوسيع دائرة خدماتها في عدة قطاعات جديدة، أبرزها البترول والغاز الطبيعي.

وأوضح «بدراوي» أن أسطول السيارات التابع للشركة مجهز بأحدث التقنيات، ما يضمن توصيل المنتجات في الوقت المحدد، وتتبع الحافلات حتى وصولها من خلال منظومة النقل الذكي التي تتمتع بها «أسطول»، لافتا إلى أن الشركة تحرص على توظيف السائقين المؤهلين على أعلى مستوى.