عاجل.. تداول إجابات امتحان التاريخ للثانوية العامة 2021 عبر تليجرام

تداولت صفحات الغش على موقع التواصل الاجتماعي تليجرام، إجابات امتحان مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الآن باللجان الامتحانية، وذلك بعد دقائق من نشر أسئلة الامتحان، الذي بدأ في الساعة العاشرة صباحا، ويستمر لمدة 3 ساعات، على أن ينتهي في الساعة الواحدة ظهرا.

وأكدت الغرفة المركزية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ فريق مكافحة الغش في الوزارة يتتبع أسئلة امتحان التاريخ، لضبط الطلاب المسؤزلين عن تصوير الأسئلة ونشرها عبر صفحات الغش أثناء الامتحان، وسيتم تطبيق عقوبات صارمة بحقهم بعد التحقق من الأسئلة المنشورة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان التاريخ، بإجمالي 255 ألفا و353 طالبا وطالبة، بينما يؤدي طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان مادة علم النفس ومادة علم الاجتماع، بإجمالي 225 طالبا وطالبة، كما يؤدي طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، واختبار مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) بإجمالي 1179 طالبا وطالبة.