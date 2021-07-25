«عمليات الثانوية» بالبحيرة»: لم نتلق شكاوى من امتحان التاريخ

أدى، اليوم الأحد، 8733 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية بالإدارات التعليمية المختلفة بمدن ومراكز محافظة البحيرة، امتحاناتهم في مادة التاريخ، ولم ترصد غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية أي شكاوى من الطلاب والطالبات، كما أعلنت غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة البحيرة، سير الامتحانات بصورة طبيعية دون حدوث أي معوقات أو شكاوى من الطلاب.

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، توفير سبل الراحة لطلاب الثانوية العامة، لتمكينهم من أداء الامتحانات في هدوء وتركيز، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة ومتابعة تعقيم اللجان بصفة مستمرة، وتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج اللجان.

واُستأنفت، اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، وذكر الطلاب والطالبات الذين أدوا امتحان التاريخ اليوم، أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

وتقدم 8733 طالبًا وطالبة لأداء الامتحان في مادة التاريخ خلال الفترة من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً، وسط إجراءات إحترازية للوقاية من فيروس كورونا وحالة من الهدوء والنظام.

وأشار محافظ البحيرة إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية بالوحدات المحلية والمديريات، وربطها مع الغرفة المركزية لمتابعة الامتحانات أولاً بأول، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وإنتظام الإمتحانات مع ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية.

الجدير بالذكر، أن عدد طلاب الثانوية العامة بالبحيرة يبلغ 30309 طلاب وطالبات، منهم 21576 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية/ و8733 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، موزعين على 106 لجان بنطاق 18 إدارة تعليمية.