لأولياء الأمور.. ضوابط القبول بالمدارس التجريبية لرياض الأطفال

مع استمرار تقديم أولياء الأمور لأبنائهم في مرحلة رياض الأطفال 2021، في بعض المحافظات ومنها القاهرة، وانتهاء التسجيل في محافظات أخرى، وينتظر الآباء نتائج تنسيق القبول من خلال مديريات التعليمية المختلفة.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضوابط القبول في المدارس الرسمية التجريبية سواء للصف الأول رياض الأطفال بعد انتهاء فترة التسجيل، وذلك ضمن خدماتها الإخبارية المختلفة والمتنوعة، والتي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، في التقرير التالي:

ضوابط القبول بالمدارس التجريبية

ووضعت وزارة التربية والتعليم بعض الضوابط للقبول بالمدارس التجريبية وهي كالآتي:

1- الحد الأدنى للتقدم لـ«كي جي 1» أربع سنوات في 1 أكتوبر 2021 ولا يقبل أي طفل أقل من هذا السن.

2- سن القبول بالمستوي الأول بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات يبدأ من 4 سنوات وحتى 5 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة.

3- لا يجوز قبول أطفال في سن الإلزام «6 سنوات في 1 اكتوبر 2021» في فصول رياض الأطفال طبقا لقانون الطفل.

4- يتم تنسيق القبول للأطفال في المدارس الرسمية للغات للأكبر سنًا فالأصغر من المتقدمين وطبقًا للكثافة المتاحة بالروضة ولا يجوز الاستثناء من شرط السن في ضوء مراحل التنسيق.

5- لا يجوز استثناء أي طفل من موعد التقديم للالتحاق بالمستوي الاول لرياض الاطفال طبقا للفقرة المادة رقم 7 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014.

6- لابد من الالتزام بالمربع السكني لولي أمر الطفل طبقا للعنوان المدون ببطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

7- لابد أن يوقع ولي الأمر على إقرار بعدم التقدم بمدرستين رسميتين للغات في نفس الوقت وفي حالة تقدم ولي الأمر لأكثر من مدرسة تعد جميع الطلبات التي تقدم بها ولي الأمر لاغية.

8- تعتبر الإدارة التعليمية مربع سكني واحد لجميع المدارس الرسمية للغات التابعة لنفس الإدارة ويجوز توزيع المتقدمين لأقرب مدرسة في حال تواجد أماكن شاغرة بالمدارس الموجودة بذات الإدارة وفق ترتيب السن.

9- يتم توقيع ولي أمر الطفل المتقدم على تعهد بوجوب متابعته لنتيجة مراحل التنسيق حال إعلانها لسداد قيمة المصروفات الدراسية في موعد أقصاه 15 يومًا من إعلان النتيجة بالمدارس الرسمية للغات وإلا سقط حق نجله في القبول.

10- يجب أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية بالمدارس الرسمية للغات، وتعقد لجان مقابلة مع الطفل المتقدم وولي أمره وفي حالة عدم اجتياز الطفل المقابلة يسقط حقه في الالتحاق بالمدرسة.

11- يتم إعلان نتيجة التنسيق فى سبتمبر المقبل.

12- عادة ما يستمر تنسيق رياض الأطفال في المديريات ذات الكثافة العالية لما بعد دخول العام الدراسي الجديد.

13- يتم إعلان نتيجة القبول من خلال نفس موقع التقديم.