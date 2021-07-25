عاجل.. القبض على والدي العروسين في واقعة «الرقص عرايا» بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط القائمين على حفل الزفاف في واقعة «الرقص عرايا» التي ظهر فيها عدد من الشباب أثناء نقل جهاز عروسين بقرية كفر سالم النحال في مركز بسيون بمحافظة الغربية، وهما والدا العروسين، و5 أشخاص من القائمين بذلك، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر خلاله احتفال عدد من الأشخاص بنقل «شوار» عروسين، والجزء العلوي من جسدهم عاريا، وبحوزة أحدهم «سلاح أبيض»، في إحدى القرى بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية.

وبالفحص تبين أنه في أثناء الاحتفال بنقل «شوار» عروسين بالقرية، احتفل بعض أصدقاء «العريس» بخلع ملابسهم العلوية.