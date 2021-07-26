حظك اليوم الاثنين 26-7-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تعرف الأبراج الفلكية بأنّها عبارة عن تجمعات لنجوم مرئية، تمر من خلالها كل من الشمس والقمر والكواكب، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 26-7-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة ويطالبك ذلك أن تتحرك في حدود ما تسمح به طاقتك وقواك.

حظك اليوم برج الحمل 26-7-2021 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بألا تتبرع اليوم بالحديث عن أخبارك الشخصية.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان اللبناني وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 26-7-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر بمنزل المشروعات يدفعك لتنمية أعمالك، ويمنحك إصرارا على تحقيق أحلامك.

حظك اليوم برج الثور 26-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان وتبدو مليئا بالتفتح مع الأشخاص المقربين منك.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنان المصري مصطفى شعبان، ويوافق تاريخ ميلاده 19 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 26-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. حاول اليوم أن تتقبل الأمر الواقع بصدر رحب واعمل بدقة.

حظك اليوم برج الجوزاء 26-7-2021 على الصعيد العاطفي

حاول أن تحافظ على السرية واللباقة في حياتك الشخصية ولا تسمح بالتدخل في شئونك الخاصة.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 26-7-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك التاسع يمدك بروح الفضول ويدفعك نحو القراءة وتنمية معارفك ويساعدك ذلك على التطور.

حظك اليوم برج السرطان 26-7-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تعدك بتوافق أفضل مع الأهل والأحباب وتقترب منهم بذكاء.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 26-7-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال، وعليك اليوم أن تنتبه لخطواتك المهنية ولحساباتك المالية، وتمهل في قراراتك الشرائية.

حظك اليوم برج الأسد 26-7-2021 على الصعيد العاطفي

إذا اعتنيت بأقوالك تستطيع أن تغير الأمور سريعا لصالحك، وتحسن إدارة المواقف الصعبة.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 3 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 26-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك ومن المهم أن تنتبه لحقوقك وتحمي مصالحك.

حظك اليوم برج العذراء 26-7-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب الخلافات لتقضي أوقاتا سعيدة مع شريك حياتك.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة التونسية الراحلة ذكرى، ويوافق تاريخ ميلادها 16 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 26-7-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة ويطالبك أن تتحرك بهدوء وتهتم بصحتك وسلامتك، ومن المهم أن تنظم وقتك وجهودك.

حظك اليوم برج الميزان 26-7-2021 على الصعيد العاطفي

من المفيد أن تبتعد عن الأضواء، وألا تتكلم عن أخبارك، وعن حياتك الشخصية.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 26-7-2021 على الصعيد المهني

تتحرك بكل الطاقة والنشاط، وتنجز أعمالك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج العقرب 26-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك للتعبير عما بداخلك من رومانسية، ويمنحك قدرة على التجديد.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة منى زكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 26-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك ومن المهم أن تتذكر أن أخطاء الماضي يمكن إصلاحها بالإصرار والمثابرة.

حظك اليوم برج القوس 26-7-2021 على الصعيد العاطفي

: فينوس في وضع معاكس وقد تدفعك للانغماس في ذكريات حزينة أو مؤلمة.. حاول أن تقاوم لتستمتع بالحاضر.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 26-7-2021 على الصعيد المهني

أينما ذهبت يحالفك الحظ وتؤتي جهودك ثمارها، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 26-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات يمنحك القدرة على إقامة حوارات متوازنة تسمح لكل فرد بالتعبير عن نفسه.

من أبرز مشاهير برج الجدي الفنان إيهاب توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 26-7-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس بمنزلي المال وعليك اليوم أن تهتم بكل عمل تقوم به ولا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم برج الدلو 26-7-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم كن مستعد للتعامل بلباقة مع الأهل والأحباب لتسعد بدعمهم لك.

من أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

حظك اليوم برج الحوت 26-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بروح تفاؤل ورغبة في الانطلاق.

حظك اليوم برج الحوت 26-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الوضع الفلكي يمنحك اليوم سحرا وجاذبية، فقط تمالك أعصابك ولا تستسلم للعصبية.

من أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة المعتزلة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.