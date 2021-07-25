«الصحة» تحذر: لا نستبعد موجة رابعة من كورونا مع دخول الشتاء والدراسة

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للبحوث والتنمية، عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا، إن العالم ليس في مأمن من السلالة الجديدة «دلتا بلس» من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مطالبة بضرورة استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، لأن التزام المواطنين هو العامل الأساسي لتحديد مصير الجائحة.

وأضافت «عاصم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد، «غير مستبعد وجود موجة رابعة من فيروس كورونا في مصر مع بداية الشتاء ودخول الدراسة».

وأوضحت مستشارة وزيرة الصحة للبحوث والتنمية وعضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا، أن «دلتا بلس» تشمل نفس الأعراض الخاصة بباقي السلالات، ولكنها تصيب الأطفال والفئات العمرية الشابة بشكل أوسع.

وأكدت مستشارة وزيرة الصحة للبحوث والتنمية وعضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا، أن وفيات كورونا في مصر بحسب التحليلات طبقا للفئة العمرية فإن نسبة وفاة الأطفال أو أقل من 20 سنة لم تتغير منذ ظهور الجائحة في مارس 2020.

وأشارت مستشارة وزيرة الصحة للبحوث والتنمية وعضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا، إلى أن نحو 5 ملايين شخص في مصر حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح، لافتة إلى أن شهر أغسطس سيشهد وجود أنواع كثيرة من التطعيم بجانب توفير مصر اللقاحات المصنعة المحلية.

وتابعت مستشارة وزيرة الصحة للبحوث والتنمية وعضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا: «نسبة الإقبال على التطعيم زادت، معظم اللقاحات الموجودة في السوق وفرت نسخ للأطفال وبدأ ذلك بلقاح فايزر، توفير لقاح للأطفال في مصر هيحتاج التأكد من أمان اللقاح بالنسبة للأطفال وإنهاء الفئات المستهدفة من أصحاب الأمراض المزمنة والقطاع الطبي وبعدها هيتم توجيه التطعيم للأطفال».