240 عارضا في الشهر الواحد.. مستشار «التضامن» يكشف مزايا «ديارنا»

قال الدكتور عادل البيكساوي، مستشار وزيرة التضامن لشؤون المعارض، إن معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية الذي انطلق اليوم بمنطقة مارينا 5 بمدينة العلمين، يمتاز هذا العام بأنه يضم أكبر عدد ممكن من العارضين، موضحًا أن نسخة العام الماضي من المعر ض تضم 50 عارضًا فقط بسبب الإجراءات الإحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد لتحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب.

وأضاف «البيكساوي»، في لقاء مع مراسل قناة extra news، اليوم الأحد، أن نسخة هذا العام من معرض «ديارنا» تسمح باستقبال 80 عارضًا كل 10 أيام، بمعدل 240 عارضًا خلال الشهر الواحد.

وأشار مستشار وزيرة التضامن لشؤون المعارض، إلى أن معرض «ديارنا» هذا العام يستقبل الكثير من الحرف المختلفة، من بينها (الزجاج، النحاس، الفضة، الكروشية، السجاد، الكليم، مشغولات، مفروشات)، منبهًا أن المعرض يضم أكثر من 70 منتجًا مختلف قادمون من 9 محافظات.

الوزارة متكفلة بكل الأمور المادية الخاصة بالمعرض

ولفت إلى أن وزارة التضامن تكفلت بكل شيء يخص المعرض ولا يتحمل العارض أي أعباء مادية حتى يشاركوا بهذا المعرض، كما أن المعرض أيضا يهتم بشكل كبير بالأسر المنتجة ويوفر لهم كل الإمكانيات لعرض منتجاتهم من خلاله.

وأوضح أن الوزارة لا تضع أي شروط أمام أي حرفي أو صانع يريد أن يشارك بالمعرض لعرض منتجاته، متابعا: «يكون عندهم بس ذوق معقول، عشان يضمنوا يبيعوا ويتنافسوا مع كل العارضين المجاورين لهم».