«حياة كريمة»: لدينا 21 ألف متطوع للإنشاء والتطوير بكل قرى مصر

قال المهندس محمد طاهر رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إن كل المواطنين يشعرون بأن مبادرة «حياة كريمة»، جرى إطلاقها للجميع، من أجل تطوير حياتهم والعمل على خدمتهم، لافتا إلى أن المبادرة تضم 21 ألف متطوع من كل قرى الجمهورية الجاري العمل على إنشاء وتطوير مبانيها.

وأضاف «طاهر»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه بعد إصدار دار الإفتاء لبيانها في ضرورة إعطاء الزكاة في إي من مصارف الزكاة الذي نص عليها الشرع، ومنها مبادرة حياة كريمة، سعت فئة كبيرة من المواطنين للتبرع للمبادرة، «بعد التأصيل الشرعي ناس كتير بادرت بالتبرعات للمبادرة، وده فرق مع المبادرة بعد ما الناس حست ضرورة توجيه الخير في أماكنها الصحيحة».

ووجه رئيس القطاع التنفيذي بمؤسسة «حياة كريمة»، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على المبادرة، كما ذكر أن من المهام التي يتشرف بها، عملية الرصد الميداني، ومتابعة التنفيذ مع كل الجهات الشريكة، لأن الرصد الميداني يدار من خلال 7 منسقي أقاليم موجودين في غرفة العمليات المركزية في القاهرة، يتفرع منها عدد 2 منسق لكل محافظة، و2 منسق لكل مركز، ومنسق لكل قرية، «دورنا في الرصد الميداني إننا نساعد ونقدم الدعم للجهات التنفيذية، في رصد مشاكل واحتياجات القرى في كل قطاعات المبادرة».

وأكد أن المبادرة توفر التطوع بمختلف أبوابه، عبر التبرع المادي والمعنوي وبالمجهود، كما يوجد حساب في كل البنوك المصرية، لتسهيل أعمال الخير على الناس، من أجل المشاركة في بناء القرى وتطويرها، «المشاركة البسيطة من كل مواطن هتعمل حاجات كبيرة».