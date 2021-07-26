بعد وفاة «منار».. نصائح لطلاب الثانوية لتجنب هبوط الدورة الدموية

وفاة الطالبة منار محمد عبدالباقي، 17 سنة، المقيمة بقرية كفر بلمشط، قبل دخولها لأداء امتحان الفيزياء في مدرسة ناصر عبدالغفور بمدينة منوف، كان أكثر المشاهد المؤلمة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، بعد أن تعرضت لحالة إغماء مفاجئ، نقلت على إثرها إلى مستشفى منوف العام، وتبين وفاتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

«10 ساعات نوم» نصيحة هامة لطلاب الثانوية

وفي هذا الصدد، تقدم الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة والتغذية، رئيس قسم البكتريا في مستشفى جامعة القاهرة، بعض النصائح لطلاب الثانوية العامة لتجنب التعرض للهبوط الحاد في الدورة الدموية، أهمها التركيز على أوقات النوم والاستيقاظ، على أن يكون عدد ساعات النوم من 8 إلى 10 ساعات يوميًا، مع الاهتمام بشرب الماء بكميات كثيرة، والتهوية الجيدة لأماكن المذاكرة سواء في المنزل أو في أي مكان.

وجبات هامة لطلاب الثانوية خلال فترة الامتحانات

وأضافت «عبدالوهاب» في حديثها مع «الوطن»، أنه ينصح خلال المذاكرة عدم الجلوس باستمرار ولمدة طويلة على المكتب، ويجب على الطلاب الوقوف والحركة من حين لآخر خلال المذاكرة، فضلا عن أهمية التغذية الجيدة، وبالتحديد خلال أيام الامتحانات، وذلك عن طريق وجبات تشتمل على الخضراوات المختلفة، ومن قطعتين فاكهة لـ3 يوميًا، مع المكسرات «اللوز وعين الجمل»؛ نظرًا لأهميتها وقيمتها الغذائية العالية.

عبدالوهاب: مهم شرب 2 كوب ماء كل ساعة

وأشارت استشاري المناعة والتغذية، رئيس قسم البكتريا في مستشفى جامعة القاهرة، إلى أن شرب الماء باستمرار من أهم الأشياء، بنسبة 2 كوب كل ساعة؛ لتحسين التمثيل الغذائي، ومحاولة الطلاب البقاء في جو صحي، والبعد عن التوتر والغضب والأشياء التي تضايقهم، حتى لا يكونوا عرضة للإصابة بالانخفاض الحاد في الدورة الدموية، ويجتازوا فترة امتحانات الثانوية العامة بسلام دون حدوث أي مشكلات.

«التعليم» تنعي الطالبة منار

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تقدمت بنعي للطالبة منار محمد عبدالباقي، وأسرتها من خلال منشور عبر صفحة الوزارة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأكدت أن الوفاة حدثت قبل دخول الطالبة لآداء الامتحان، وبالتحديد في تمام الساعة التاسعة وأربعين دقيقة صباح السبت الماضي الموافق 24 يوليو، ونفت وجود علاقة بين أسئلة الامتحان ووفاة الطالبة.