مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث تصادم 3 سيارات بالمنيا

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب عامل، مساء اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات، على الطريق الزراعي «مصر- أسوان»، بزمام مركز أبو قرقاص، في جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ربع نقل ومقطورة وملاكي، على الطريق الزراعي «مصر - أسوان»، في المسافة بين مركزي ملوي وأبوقرقاص، تحديدا قبلي قرية أتليدم التابعة لمركز أبوقرقاص، ونتج عن ذلك سقوط المقطورة وسيارة ربع نقل في ترعة الإبراهيمية، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة عامل.

وانتقلت 5 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى ملوي العام، والمصاب إلى مستشفى المنيا الجامعي.

وأفادت التحريات الأولية بأن الحادث وقع بسبب محاولة التخطي الخاطئ لإحدى السيارات الثلاث المنكوبة، واصطدمت سيارة بأخرى قادمة من الاتجاه المقابل، ونتج عن ذلك سقوط سيارتين بترعة الإبراهيمية بسبب شدة الارتطام.

وانتقل رجال الإنقاذ النهري للبحث عن أي مفقودين آخرين داخل ترعة الإبراهيمية، وبحسب شهود عيان كانوا بموقع الحادث فإن السيارة الربع النقل كان يستقلها نحو 4 أشخاص، والمقطورة كان يستقلها شخصان، والسيارة الملاكي شخص واحد، كان بداخلها ولم تسقط داخل الترعة.

وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وشهد الطريق الزراعي حالة من الارتباك والاختناق المروري جراء الحادث وتم تحويل مسار السيارات لشوارع جانبية، وانتقل رجال المرور لفتح الطريق الذي يربط بين مركزي ملوي وأبو قرقاص.

وتم التحفظ على مكان الحادث، وانتقل فريق من البحث الجنائي لمعرفة ظروفه وأسبابه، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.