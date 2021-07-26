ضبط تشكيل عصابي غسل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه في الاتجار بالمخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من ضبط تشكيل عصابي بالدقهلية، غسـل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهم في الاتجار بالمخدرات.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الدقهلية؛ لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو «20 مليون جنيه».

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.