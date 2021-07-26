«احمي حقك».. 10 نصائح اعرفها جيدا قبل شراء أي سلعة

حدد جهاز حماية المستهلك، عدة نصائح وتعليمات يجب الالتزام بها، عند شراء أي سلعة أو منتج، وذلك لضمان حماية حقوق المستهلك في الشراء وأثناء عملية الاسترجاع أو الاستبدال.

وبث جهاز حماية المستهلك، عبر الموقع الرسمي له، مجموعة من واجبات المستهلك التي يجب أن يتمسك بها عند عمليات الشراء حفاظا على حقوقه.

واجبات المستهلك التي يجب اتباعها قبل الشراء

1. تأكد من مصدر البضاعة التي تشتريها.

2. اسأل عن طريقة الاستخدام والتخزين والصلاحية الخاصة بها.

3. اطلع على كتيبات الضمان.

4. تحقق من شروط والتزامات وواجبات ما بعد البيع.

5. لا تشتري السلع مجهولة المصدر.

6. احتفظ بفاتورة البيع وشهادات الضمان.

7. لا تنساق وراء الإعلانات المغرية.

8. ابحث عن السلع ذات المواصفات والجودة العالية.

9. افحص السلع جيدا وتأكد من سلامتها قبل مغادرة المحل.

10. تأكد من تاريخ الصلاحية قبل الشراء خاصة السلع والمواد الغذائية.

وأكد جهاز حماية المستهلك، أنّ دوره يتمثل في تحقيق الحماية للمستهلكين من خلال تطبيقه لقانون حماية المستهلك، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون.

وينص قانون حماية المستهلك، على أنّه يحق للمستهلك في حالات شراء الأجهزة الكهربائية، ووفقا لما أوجبته المواصفة القياسية المصرية، استبدال المنتج بآخر جديد دون مقابل، وذلك في حالة تكرار الأعطال أكثر من مرتين متتاليتين خلال السنة الأولي أو فترة الضمان أيهما أقل.

كما ينص القانون على أنّه يجب على المستهلك إثبات عدد مرات الإصلاح بموجب إيصالات الصيانة أو إثبات ذلك بشهادة الضمان.

وذكر قانون حماية المستهلك، تعريفا لشهادة الضمان وفقا لما نصت عليه المواصفة القياسية لاشتراطات الضمان، وهي أنّها «مستند مكتوب يقدم من البائع أو مركز الخدمة للمشتري، يتعهد بموجبه المنتج أو وكيله أن يكون المنتج غير معيب، وأن يؤدي وظيفته ويطابق المواصفات الخاصة به، خلال فترة سريان الضمان ويشمل هذا الالتزام كامل تكلفة عمل الإصلاح أو الصيانة أو قطع الغيار التي يجب أن تكون أصلية وجديدة».