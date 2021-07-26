طلاب الشعبة العلمية سعداء بامتحان الإنجليزي: أصعب حاجة قطعة «الطعام»

رسم امتحان اللغة الإنجليزية، الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة، حيث أكد عدد من طلاب الصف الثالث الثانوي، شعبة علمي علوم وعلمي رياضة، أنّ امتحان اللغة الإنجليزية جاء في مستوى سهل، إلا أنّ أسئلة قطعة «الطعام» لم تكن مباشرة، حيث اعتمدت على الاستنتاج وجاء بها بعض الكلمات غير المألوفة، لافتين إلى أنّ بقية أسئلة الامتحان جاءت مباشرة ولا تشمل أي تعقيد.

وعن مستوى الامتحان، قال الطالب مازن مصطفى، بالصف الثالث الثانوي، شعبة علمي رياضة، إنّ الامتحان جاء في مستوى سهل، مؤكدا أنّ الأسئلة جاءت مباشرة ولا تشمل أي تعقيد.

وأضاف الطالب، أنّ أسئلة الكلمات والترجمة جاءت مباشرة ومألوفة، والوقت كان كافيا للإجابة على جميع الأسئلة، وجرى تطبيق الإجراءات الاحترازية في اللجنة الامتحانية بشكل جيد، موضحا أنّ أسئلة الامتحان جاءت شبيهة بأسئلة الامتحانات التجريبية.

وتابع الطالب عبدالرحمن شريف، بالصف الثالث الثانوي، قائلا إنّ أسئلة الامتحان جاءت مباشرة، عدا أسئلة قطعة «الطعام»، مؤكدا أنّ مستوى الامتحان جيد مقارنة بالامتحانات السابقة.

وأكد الطالب لـ«الوطن»، أنّ أسئلة الكلمات والقواعد والترجمة جاءت مباشرة ومن المقرر الدراسي، ولا تشمل أي صعوبة، موضحا أنّ الوقت كان كافيا للإجابة على جميع الأسئلة.

وفي سياق متصل، اتفق الطالب محمد عاطف مع زملائه، بشأن صعوبة أسئلة قطعة الطعام، وسهولة بقية أسئلة الامتحان، موضحا أنّ الامتحان ركز على نقاط معينة في المقرر الدراسي.

وأضاف عاطف، أنّه تمكن من الإجابة على جميع الأسئلة قبل انتهاء الوقت المحدد للامتحان، والأسئلة مباشرة وجاءت شبيهة بأسئلة الامتحانات التجريبية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد الطالب أحمد فتحي، أنّ أسئلة الامتحان مباشرة ولا تشتمل أي تعقيد، عدا أسئلة القطعة وبعض النقاط الاختيارية في الكلمات، موضحا أنّ الامتحان جاء في مستوى جيد مقارنة بباقي الامتحانات الماضية: «يا ريت الامتحانات اللي جاية تكون زي الإنجليزي».