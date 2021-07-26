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«العربية»: رشق موكب الغنوشي بالحجارة أمام البرلمان التونسي

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سحر المكاوى
01:48 م | الإثنين 26 يوليو 2021
راشد الغنوشى

راشد الغنوشى

أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل، بأنه جرى رشق موكب راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية، بالحجارة أمام البرلمان التونسي.

واعتصم الغنوشى أمام البرلمان صباح اليوم، اعتراضا على القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد أمس، وتمثلت في تجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

وشهدت تونس أمس احتجاجات واسعة، طالب فيها المتظاهرون برحيل الإخوان.

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