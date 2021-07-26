لأول مرة.. عزل طنطا الجامعي يسجل «صفر» كورونا

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم الاثنين، عن تسجيل المستشفى الجامعي «صفر» فى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك للمرة الأولى منذ يونيو 2020، بعد تراجع عدد الحالات المصابة بالفيروس، التي كان يجري استقبالها في مركز العزل بالمستشفى الجامعي.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود وكفاءة فريق الطب الوقائى بالمستشفى، ودوره في مواجهة الفيروس، والحد من انتشاره وتقديم رعاية طبية بأعلى جودة للمصابين.

وأشار «ذكي» إلى حرص الجامعة على دعم مركز العزل بالمستشفى الجامعي، وتوفير كافة الامكانيات اللازمة لخدمه المرضى، موضحاً أنه رفع مستوى الإجراءات الاحترازية في مواجهة الفيروس، وتوفير احتياجات مستشفى العزل الجامعي من الأدوية والمستلزمات، ‏وتوفير كميات من الواقيات الشخصية لجميع الفرق الطبية، من الماسكات والمطهرات والمنظفات وبدل العزل، وجميع احتياجات كافة الأقسام لمواجهة الفيروس، فضلاً عن توفير فريق للتواصل مع حالات العزل المنزلي على مدار 24 ساعة.

ومن جانب آخر، أعلن الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، في وقت سابق، زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دولياً لعلماء الجامعة خلال النصف الاول من عام 2021، وعددها 1081 بحثاً، موضحاً أن ذلك انعكس أثره على تحقيق مؤشر استشهاد علمي وصل إلى 1.59 استشهاد، وهو أعلى من المعدل العالمي وهو (1).

وأضاف ان استراتيجية جامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمود ذكي، تحرص على دعم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، لنشر إنتاجهم العلمي في كبرى المجلات الدولية، والمصنفة في قواعد البيانات العالمية، ودعم منظومة البحث العلمي.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن إجمالي النشر العلمي الدولي للجامعة خلال النصف الأول للعام الجاري، حتى نهاية شهر يونيو 2021، بلغ 1081 ورقة بحثية، حسب البيانات المستخرجة من قاعدة البيانات العالمية «Scopus»، من بينها 982 ورقة بحثية نشرت في دوريات علمية دولية، و11 ورقة بحثية نُشرت في مؤتمرات علمية دولية، و59 مقالاً مرجعياً، وفصلان في كتب، مشيراً إلى أن الإنتاج العلمي المنشور لباحثي الجامعة غطى كافة التخصصات العلمية في العلوم الطبية والأساسية والهندسية والزراعية والإنسانية، كما ساهمت الجامعة بنسبة 4.96 % من الإنتاج العلمي للجمهورية.