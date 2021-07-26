تجمعات الخردة ومخالفات الأكشاك تطيح برئيس «الركابية» بدمياط

أصدرت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، قراراً اليوم الاثنين، بإقالة رئيس الوحدة المحلية لقرية «الركابية»، بدائرة مركز كفر البطيخ، بسبب سوء حالة النظافة، وانتشار العشش والأكشاك المخالفة.

وأجرت محافظ دمياط جولة تفقدية مفاجئة في محيط قرية «الركابية»، صباح اليوم، بحضور نائبها، إسلام إبراهيم، إضافة إلى اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، حيث تلاحظ وجود تجمع كبير من تشوينات الخردة، وانتشار العديد من العشش والأكشاك المخالفة.

وشددت المحافظ على مسئولى الوحدة المحلية بكفر البطيخ بالدفع فوراً بالمعدات اللازمة لرفع التشوينات وإزالة كافة العشش والأكشاك المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كافة أشكال المخالفات بالمنطقة، وتحرير محاضر بيئية تجاه القائمين على هذه التشوينات، مؤكدةً أنه سيتم متابعة هذه الأعمال لحظة بلحظة وعلى مدار اليوم، خلال الفترة القادمة، للقضاء على هذه الظاهرة نهائياً.

وقررت المحافظ إقالة رئيس الوحدة المحلية بقرية «الركابية»، لسوء وتدني منظومة العمل بالقرية، والذي بدا واضحاً مع تعدد المخالفات بشوارعها، كما قامت بالمرور على المنطقة، في ختام الجولة، لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال لإزالة تلك المخالفات.

وعقدت محافظ دمياط اجتماعاً موسعاً، في وقت سابقن لمناقشة محاور الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/ 2022، والمشروعات المدرجة بها، بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، ورأفت نور، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات التخطيط والمتابعة والحسابات والمشتريات والمركبات.

وتم خلال الاجتماع، استعراض شامل لأعمال الخطة، التى تتضمن تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة ورصف طرق ومشروعات خدمية، وأيضاً دعم منظومة النظافة، وكذا إنشاء واستكمال المراكز التكنولوجية ببعض المناطق.