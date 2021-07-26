«رش المياه وغسيل العربية بالخرطوم» يعرضك للعقوبة: غرامة وحبس

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضه لـ مياه الشرب والصرف الصحي، عن العقوبات المشددة التي نص عليها القانون ضد الممارسات الخاطئة في استخدام المياه، منها فرض غرامة 20 ألف جنيه والسجن لمدة 6 شهور لكل من يستخدم المياه فى رش الشوارع «بالخرطوم» أو «غسيل السيارات»، و فرض غرامة 100 ألف جنيه لكل من أتلف أي وسيلة من وسائل المرافق، كما فرض غرامة 50 ألف جنيه لكل من يعترض إنشاء أو توصيل المرافق.

عقوبات تستوجب الغرامة وقطع الخدمه عن المشترك

أشار المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حددت حالات يجب أن يتجنبها المشتركين لعدم التعرض للعقوبة وقطع الخدمة عن المستخدم، كالآتي:

- مد خرطوم من منزلك إلى منزل جارك أو تغذيته بالمياه، أو ما شابه ذلك فهذه مخالفة لشروط التعاقد ويجرى المحاسبة عليها وتوقيع الغرامات.

- مد خرطوم لرش المياه أمام منزلك أو محلك فهذا يعتبر مخالفة شروط تعاقد تحاسب عليها.

- بناء دور جديد بمنزلك أو هدم المنزل لإعادة بنائه مرة أخرى دون إخطار الشركة، فهذا يعتبر مخالفة شروط تعاقد تحاسب عليها.

- توصيل المياه من منزلك إلى (مخزن أو جراج أو محل) أو ما شابه ذلك فهذا يعتبر مخالفة شروط تعاقـد تحاسب عليها.

التلاعب أو فتح أو محاولة رفع العداد

- يحذر التلاعب أو فتح أو محاولة رفع العداد «مسبق الدفع» وإلا سيحدث انقطاع للمياه ويعرض العميل للغرامة.

- العداد مخصص لشقة واحدة وسيجرى المحاسبة على شرائح عالية ودفع غرامية مخالفة شروط التعاقد، وفصل المياه عن الوحدات المخالفة وذلك في حالة توصيل أكثر من شقة على عداد واحد.

- وضع كارت العداد والعداد نفسه في مكان بعيد عن الأتربة وعوامل الحرارة والمجال المغناطيسي، التأكد من طباعة الإيصال.

- عند شحن الكارت يجب على العميل التأكد من طباعة إيصال الشحن موضح به قيمة الشحن واستلامه قبل مغادرة مركز الشحن.

- عند فقدان كارت العداد يجب على العميل سرعة التوجه لمركز الشحن التابع له لاستخراج كارت بدل فاقد مع الأخد في الاعتبار، أنه لا يجرى تسليم الكارت إلا لصاحب الاشتراك شخصيًا أو وكيل عنه.