«الصحفيين التونسية» تساند المطالب المشروعة للشعب ضد «النهضة» الإخوانية

أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، على مساندتها المطلقة للمطالب المشروعة التي رفعها التونسيون خلال تحركاتهم الاحتجاجية في مختلف الولايات يوم عيد الجمهورية ضد حركة النهضة «الإخوانية»، على خلفية تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية والناتجة عن فشل منظومة الحكم برمته، محذّرة من المساس باي مكسب من مكاسب ثورة الحرية والكرامة.

وعبّرت النقابة، حسب ما ذكرت قناة «التاسعة» التونسية، عن شديد قلقها إزاء ما يهدد حرية التعبير والصحافة والإعلام من مخاطر ومحاولات الزج بهما في الصراع السياسي داعية الجميع الى النأي بالإعلام والصحفيين عن كل هذه التجاذبات واحترام مبدأ حرية التعبير والصحافة المكفولة بالدستور.

كما دعت الصحفيين ومختلف المؤسسات الإعلامية الى التحلي بروح المسؤولية في هذا الوضع الدقيق، والتقيد باخلاقيات المهنة والتثبت من الأخبار وعدم بث خطابات الكراهية والعنف والتحريض سواء على مواقع التواصل الاجتماعي او في المواد الصحفية، ودعت كل مكونات الساحة السياسية الى التهدئة والتعقل وعدم الانجرار نحو مربع العنف والانقسامات بين التونسيين.

وطالبت نقابة الصحفيين رئيس الجمهورية بتوضيح الرؤية فيما يتعلق بالتدابير الاستثنائية المعلنة ووضع خارطة طريق تتم بمشاركة مختلف القوى الوطنية دون اقصاء، وتكون وفقا لفترة زمنية محددة ضامنة لمدنية الدولة ولاستمرارية مسار الانتقال الديمقراطي.