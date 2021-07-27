زلزال يضرب مقاطعة «سولاويسي الوسطى» الإندونيسية

ضرب زلزال، بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، مساء أمس الاثنين، مقاطعة «سولاويسي الوسطى» في إندونيسيا، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وتقع إندونيسيا في منطقة «حزام النار» والتي تحدث فيها الهزات الأرضية بصفة دورية.

وقالت «وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء»، إنه ليس هناك احتمال لحدوث موجالات المد العاتية «تسونامي»، فيما تم تحديد مركز الزلزال الذي وقع في الساعة 07:09 مساء بتوقيت جاكرتا «02:09 ظهرا بتوقيت القاهرة»، على بُعد 59 كيلو متر شمال شرقي منطقة «توجو أونا-أونا» وعلى عمق 10 كم تحت قاع البحر.

وفي تركيا، أشار رئيس البلاد رجب طيب أردوغان إلى أن إدارة الكوارث والطوارئ التركية المعروفة اختصارا باسم «آفاد»، ستعلن 3 أقضية متضررة من السيول في 3 ولايات أنها منطقة كوارث، مضيفا في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن إدارة الكوارث ستعلن المناطق المتضررة من السيول في ولايات دوزجة شمال غربي البلاد، وريزة وأرتوين شمال شرقي تركيا، منطقة كوارث.

وكانت ولاية ريزة إحدى محافظات منطقة البحر الأسود بتركيا، شهدت في وقت سابق، كارثة سيول وانهيارات أرضية جراء أمطار غزيرة في 14 يوليو الجاري، وأسفرت عن مصرع 6 أشخاص.

أمطار غزيرة إلى متوسط تهطل على منطقة «جازان» جنوب غربي السعودية

وهطلت أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة «جازان»، الواقعة جنوب غربي المملكة، شملت مدينة جيزان ومحافظات صبيا وبيش وأبو عريش وصامطة والحرث والطوال وأحد المسارحة وضمد والعارضة وفيفا والعيدابي وعددا من المراكز والقرى التابعة لها، كما هطلت أمطار متوسطة على محافظة «ظهران الجنوب» إحدى المحافظات التابعة لمنطقة عسير في جنوب المملكة العربية السعودية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

بدوره، أعلن خفر السواحل الليبي، أمس الاثنين، غرق 57 مهاجراً غير شرعي، حيث كانوا يسعون لبلوغ السواحل الأوروبية قبل تعطل مركبهم في البحر.

وقالت قوات خفر السواحل، في بيان، إن المهاجرين غرقوا بالقرب من سواحل العاصمة طرابلس، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وشاركت وزارة الداخلية الإماراتية في عملية «ليبرتيرا» العالمية المعنية بمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والجرائم الأخرى ذات الصلة في الطرق العابرة للقارات، والتي نسقتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» بمشاركة 47 دولة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأعلنت نتائج هذه العملية العالمية، خلال مؤتمر صحفي افتراضي بحضور مسؤولين من الإنتربول وممثلي وزارة الداخلية والدول المشاركة إلى جانب مراسلي الصحف ووكالات الأنباء المحلية والعالمية، وأدت العملية إلى إلقاء القبض على 286 شخصا وإنقاذ 430 من ضحايا الاتجار بالبشر إلى جانب تخليص 4000 من المهاجرين غير الشرعيين في 74 دولة حول العالم إلى جانب قيام الأجهزة الشرطية عبر العالم بعدد من الأنشطة العملياتية ضمن «ليبرتيرا» من بينها مداهمات وتكثيف للدوريات وتبادل معلومات وبلغت العمليات التفتيشية في المطارات والمنافذ الحدودية 500 ألف عملية وتم الشروع في 60 تحقيقا جديدا عبر العالم.