اتفاقية لتسمية ميدان باسم «شرم الشيخ» في مدينة نيش الصربية

وقَّع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على الاتفاق التمهيدي للتآخي بين مدينة نيش في دولة صربيا ومدينة شرم الشيخ، وذلك خلال زيارته لدولة صربيا على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين بالمحافظة.

وقال محافظ جنوب سيناء، في بيان له، إن هذه الزيارة جاءت دعما من السفارة المصرية في بلجراد بقيادة السفير عمرو الجويلي، لافتًا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين المدينتين، خاصة في مجال السياحة.

وأكد المحافظ أنه جرى الاتفاق على تشغيل خط طيران مباشر بين شرم الشيخ ومدينة نيش، وكذا مدينة بلجراد، على غرار خط بلجراد – الغردقة، مع تذليل العقبات التي تمنع ذلك، وأيضًا جرى بحث التعاون في مجال التعليم العالي ودراسة إعطاء منح دراسية متبادلة، والاستفادة من خبرة جامعة نيش في مجال الاتصالات والحاسب الآلي، وأيضًا الاتفاق على تسمية ميدان في مدينة نيش باسم شرم الشيخ، ووضع عمل جمالي يرمز للمدينة به.

وأوضح أن دراجنا سيتيروفسكى، عمدة مدينة نيش الصربية، أكدت أن هذه الزيارة تمثل انطلاقة قوية للعلاقات بين البلدين، ووعدت بزيارة مدينة شرم الشيخ قريبًا على رأس وفد من المختصين هناك.

وأكد أنه شارك خلال زيارته لدولة صربيا في عدة اجتماعات مع رئيس غرفة التجارة والاقتصاد، ورئيس هيئة مطارات صربيا، لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين، جرى خلالهم إلقاء الضوء على مقومات محافظة جنوب سيناء الجاذبة للاستثمار، والفرص الاستثمارية المتاحة.

وأشار إلى أن الجانب الصربي أبدى اهتمامه ورغبته في عقد لقاء مع رئيس غرفة التجارة المصرية، لاستكمال المناقشات حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.